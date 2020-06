Kolda : Des élèves des classes d’examen craignent une année blanche

ELHADJI MAEL COLY Face à cette situation de contamination chez des enseignants venus d’ailleurs, ces élèves du département de kolda commencent à craindre la maladie dans cette localité qui jusque là, n’a pas encore enregistré de cas positif au coronavirus.

Déception et tristesse, voilà les choses les mieux partagées chez les élèves candidats aux différents examens scolaires. Et pour cause, le report de la reprise des cours prévu pour ce 02 juin. Un report mal apprécié par ces nombreux apprenants qui pour la plupart étaient sur le point de retrouver les chemins de l’école. Face à ce report, certaines candidates et candidats craignent une année blanche. Et du coup, ces potaches s’interrogent sur leur avenir dans cette année scolaire fauchée par la maladie du coronavirus. D’ailleurs ces élèves se disent surpris de ce report, alors qu’à 23h, ils étaient déjà au lit pour aller le matin à l’école. Et Ramatoulaye de dire avec tristesse qu’elle appris ce report à son réveil. Mémé bouche de trompette pour Ahmadou Baldé qui prépare le baccalauréat pour la deuxième fois. Certains par mis ces candidats, ont participé aux activités de nettoiement de leurs établissements pour cette reprise du 02 juin.