KOLDA : Le parti PASTEF dans la rue pour soutenir Sonko

La section départementale du parti PASTEF/ les Patriotes de Kolda a battu le macadam à travers les rues de la ville. Une marche de sensibilisation de l’opinion sur ce qu’ils qualifient de tentative de mises à mort politique de leur mentor. Le parti PASTEF de Kolda marque ainsi son soutien sans faille et indéfectible à Ousmane Sonko. Ainsi Adjiba Mané et ses camarades sont formels : » Ousmane Sonko les mains propres, sera bel et bel le candidat du parti PASTEF a la prochaine élection présidentielle ». Ne touche pas à mon leader, ne touche pas à Ousmane Sonko, la procession scandait ainsi ce slogan. Cette marche conjuguée à la coalition Sonko président a duré plus de deux tours d’horloge sur une distance de plus de deux kilomètres avec une foule nombreuse ovationnée à chaque coin de son passage. Toujours dans cette manifestation, les camarades d’Ousmane Sonko disent non à l’arrestation de Guy Marquis Sagna et compagnie, et exigent la libération de ces derniers. Justement le parti PASTEF de Kolda rejette la mesure d’augmenter le coût de l’électricité au Sénégal. Du début à la fin, cette marche a été encadrée par les éléments du commissariat urbain.

ELHADJI MAEL COLY