Kolda : Le personnel soignant bénéficie de moyens de protection

Un grand ouf de soulagement chez les autorités sanitaires de kolda. La région médicale vient de réceptionner un important lot de matériels et produits sanitaires. Cet équipement est destiné à renforcer les mesures de protection du personnel soignant la maladie du coronavirus à kolda. La donatrice est la Fondation Karamoko Sanoussi Dramé basée en Suisse et constituée de fils de kolda. Ainsi, ce matériel est composé de 30.000 masques, 500 flacons de mille litres de solutions hydro alcoolique, 500 écrans faciaux, et 3000 paires de gants de tailles différentes. Le geste est bien loué par le médecin chef de la région médicale qui le qualifie d’action hautement humanitaire. Et Docteur Yaya Baldé de rappeler que l’une des priorités du ministère de la santé est de renforcer la protection du personnel soignant. Ce que la Fondation Karamoko Sanoussi Dramé a bien compris en mettant à la disposition des autorités cet important matériel pour renforcer l’existant à la bonne protection du personnel soignant la maladie du coronavirus. Du coté des représentants de cette fondation à kolda, c’est une réponse à l’appel de solidarité dans ce combat contre le Covid 19.

ELHADJI MAEL COLY