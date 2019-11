KOLDA : Le service régional de l’environnement souffre de…

Connu sous la bonne appellation « division régionale de l’environnement et des établissements classés, ledit service souffre de son effectif insuffisant. Un chef de service, un administratif, un secrétaire et un chauffeur, voilà le faible effectif chargé de mener à bien la mission de cette direction sur l’ensemble du territoire régional de Kolda composé de trois départements. Basés a Kolda chef-lieu de région, ces agents sont appelés à sillonner le département de Kolda, de Vélingara et celui de Médina Yoro Foulah dans leurs missions régaliennes au service de l’État. Si une des missions de ce service est de veiller à l’application correcte de la politique de l’État sur l’environnement au niveau de la région, tout projet et programme liés à l’environnement sont bien suivis en fonction de l’article L 48 du code de l’environnement. C’est à cela que chaque projet ou programme susceptible de porter atteinte à l’environnement, fait l’objet d’une étude environnementale, selon Amadou Pauline Diagne chef de la division régionale.

A la question des établissements classés, les exploitants sont soumis à avoir une autorisation d’exploitation par un dossier contenant conditions et informations légales. Ces établissements classés sont entre autres des boulangeries, des stations-services, des dépôts de gaz, des scieries., dont installation et exploitation sont encadrées par le code l’environnement en son article L 9. Suffisant pour montrer la lourde tâche de ce service dont l’effectif en personnel reste insignifiant. D’où l’impératif pour l’État de réhausser les effectifs en grand nombre, a défaut pour le moment d’installer des bureaux départementaux dans chaque capitale départementale.

ELHADJI MÁEL COLY