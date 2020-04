KOLDA: Un mouvement citoyen offre des vivres à 1200 ménages

« Kolda debout », C’est ce mouvement citoyen s’active dans le social en guise de soutien et d’assistance aux couches vulnérables de la localité. Ainsi en ce contexte de lutte contre la maladie du coronavirus, le Mouvement Kolda Debout (MKD) répond à l’appel de solidarité lancé par le président Macky Sall. Et pour marquer concrètement à cette initiative, cette structure a offert des vivres à 1200 ménages de Kolda. Il s’agit du riz, de l’huile, du sucre, du lait en poudre, et des produits d’hygiène. A en croire Abdourahmane Baldé communément appelé Doura, les bénéficiaires sont choisis hors du cota retenu pour l’appui alimentaire de l’État. Le président de ce mouvement ajoute qu’il s’agit là d’un geste minime pour accompagner l’État qui ne peut pas tout faire a lui seul. D’où son appel aux bonnes volontés d’en faire autant pour aider les populations à une vie moins d’angoisse. D’ailleurs, pour le ciblage de ces bénéficiaires, ce mouvement a mis en place un comité qui a travaillé de concert avec les délégués de quartier loin des considérations politiques, ethniques ou religieuses. Pour cette énième action a l’endroit des couches vulnérables, les autorités administratives dont le préfet du département, ont loué le geste qui selon Diadia Dia aide l’État dans ses missions régaliennes. Comme si cela ne suffit pas, Doura Baldé et son équipe ont distribué 4000 masques aux populations dans cet élan de solidarité. Et comme pour soutenir les professionnels du ciseaux, ces masques ont été confectionnés par des tailleurs locaux.

ELHADJI MAEL COLY