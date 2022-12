La chambre criminelle condamne un gardien à 5 ans de prison pour viol

La Chambre criminelle de Dakar a rendu, hier mercredi, son verdict dans l’affaire de viol opposant la dame S. Gaye à Mamadou Diouf. Ce dernier est condamné à une peine ferme de 5 ans. La dame a failli passer de vie à trépas à cause des violences que son bourreau a exercées sur elle. Tel dans un cauchemar, la victime raconte que cette nuit du mois d’avril 2020, alors qu’elle dormait. Elle a senti une présence humaine dans sa chambre, rapporte Leral.

Ainsi, elle a sursauté de son lit et a aperçu une silhouette. Sans lui donner l’occasion de demander qui elle était, la personne s’est jetée sur elle avant de l’étrangler. «Avec sa main, il me faisait des attouchements. Il a commencé à sucer mes seins. Et quand je lui ai donné un coup de pieds, il m’a mordu. Malgré mes coups, il a déboutonné son pantalon. Pendant que je me débattais, ma jupe en soie s’est relevée. Il en a profité pour me violer».