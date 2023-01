La chute de Sonko en 2023…le départ de Macky en 2024

Ce ne sont pas des prévisions mais une réalité de la scène politique. La nouvelle année 2023 verra la chute de Sonko. Tous pensent que l’affaire Adji Sarr emportera le patriote en chef. Sonko sera victime de ses vices et les Sénégalais en feront un second Idrissa Seck, vomi par tous. Et la chute de Sonko entraînera le départ de Macky Sall qui, rassuré de ses arrières, laissera le champ libre à son dauphin en 2024. Macky Sall pourra en toute tranquillité passer le flambeau car le champ politique sera débarrassé de celui qui incarne la violence…Ousmane Sonko…

Ousmane Sonko s’attendait à ce que son appel à un concert de casseroles, de coups de klaxons des véhicules, le 31 décembre à l’heure de la délivrance par Macky Sall de son message à la nation, soit une véritable réussite. Cela constituait un test de grandeur nature pour lui. Ousmane Sonko voulait jauger ses forces et savoir si les Sénégalais étaient prêts à le suivre dans toutes ses folies aventurières.

La réponse a été amère pour lui. Ousmane Sonko sait à présent qu’il n’est pas celui que les Sénégalais sont prêts à accorder leur confiance en 2024. Tous ses plans sont tombés à l’eau. En cas de réussite de sa manifestation, Ousmane Sonko aurait pu détenir là, une redoutable arme pour maintenir sa pression sur les institutions, et sortir indemne de l’affaire Adji Sarr. En effet, Ousmane Sonko a toujours compté sur la pression populaire pour échapper à une condamnation par la justice dans cette affaire de viols répétitifs et de menaces de mort dont il fait l’objet de poursuites.

Ousmane Sonko se veut pessimiste face à cette situation. Il ne s’y attendait pas du tout. Il ne peut compter sur une pression populaire pour échapper à une condamnation, si réellement il est coupable. L’année 2023 sera celle de la ruine de toutes ses ambitions politiques. Ousmane Sonko sera la déception de cette année 2023 et les Sénégalais seront déçus de ses affaires de « sexe », lorsque son procès l’opposant à Adji Sarr se déroulera. Aucun homme ne peut sortir d’un procès pour viol et devenir président de la République…

C’est du pain béni pour Macky Sall qui tient enfin la bonne recette pour échapper à ce « piège de candidature à un troisième mandat ». Ousmane Sonko définitivement out car discrédité par les révélations qui vont être faites au cours du procès et même par une éventuelle condamnation, Macky Sall a ainsi la voie libre. Il peut être rassuré que s’il ne se présente pas en 2024, le Sénégal ne tombera pas entre les mains d’un pyromane de la trempe de Ousmane Sonko.

Même les membres de son parti, le Pastef vont l’isoler à l’intérieur de leur formation pour ne pas tuer l’idéologie qui les unit à présent. Tout est en train de s’écrouler comme un château de cartes sous les pieds de Ousmane Sonko. Sa chute va être terrible. Les tenants du pouvoir ont déjà concocté leur plan au cas échéant. Macky Sall ne sera pas candidat en 2024. Il laissera enfin celui qu’il aura désigné comme étant son dauphin s’aligner dans la course à l’élection présidentielle de 2024, avec toutes les chances de l’emporter haut la main. Macky Sall pourra partir en toute tranquillité car son dauphin pourra assurer la continuité.

De toutes les façons, le Sénégal pourra s’échapper de la menace que représente le leader de Yewwi. Car ce dernier sera définitivement mis hors d’état de nuire. Le patron de Pastef sait qu’il ne peut plus y échapper. 2023, on y est et les masques vont tomber pour Ousmane Sonko désormais coupé du peuple. L’homme politique qui va être le plus grand perdant durant cette année 2023, ce sera lui.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn