La coalition Bunt-Bi est finie !

La Coalition Bunt-Bi a fait une évaluation au sortir des élections locales du 23 janvier 2022 et des législatives du 31 juillet 2022. Les membres de la coalition ont décidé de mettre fin à leur collaboration. « Nous annonçons que la coalition Bunt-Bi a pris fin dès aujourd’hui. On vient d’assister à l’acte final de la coalition Bunt-Bi », a annoncé Cheikh Sadibou Ba, président du Mouvement Saam Sa Momel et membre de la Coalition Bunt-Bi.

D’après Cheikh Sadibou Ba, l’Union Citoyenne Bunt-Bi va continuer son travail politique. Les membres s’engagent à poursuivre le « combat politique et citoyen auprès des populations et des forces vives du Sénégal notamment et à s’opposer à toute tentative de la part du Président de la République de briguer un troisième mandat consécutif en violation flagrante de la Constitution ».