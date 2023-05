La communication de Benno inquiète Mame Thierno Birahim Ndiaye

La communication, politique dans les réseaux sociaux, des militants et sympathisants, de ma coalition Benno Bokk Yakaar : UN VRAI SOUCI.

J’ai constaté, depuis hier, un challenge sur les réseaux sociaux montrant notre Leader, Monsieur Macky Sall, habillé en bleu, accompagné de militants vêtus de la même couleur, comme pour répondre au challenge dit « beignet dougoup ».

Alors, je me suis posé les questions de savoir :

1. Quelle image voulons nous renvoyer, à l’opinion, au peuple ?

2. Un tel challenge, pour qui et pour quel message ?

La communication, la nôtre dans ce contexte, devrait exiger plus de créativité et de rigueur avec pour objectif principal d’informer l’opinion, de la conscientiser et de la sensibiliser sur les mesures et les actions engagées par le président de la République, face aux vrais défis du moment :

– pétrole et gaz;

– sécurité;

– santé;

– éducation;

– social;

– économie;

– etc.

Certes, l’évocation de la consommation de « beignet dougoub » par Monsieur Ousmane Sonko, lors d’un entretien exclusif sur la chaîne walf TV, du reste non essentiel dans cet entretien, pourrait faire penser à un rattachement de l’homme aux traditions bien sénégalaises.

Cependant, il nous appartient d’apporter la replique axée sur la promotion du consommer local devenue une réalité grâce à la vision de notre Leader, après les records obtenus jamais egalés dans notre agriculture.

C’est vous dire, chers militants et sympathisants, que nous avons à notre disposition, grâce aux nombreuses réalisations du président de la République, beaucoup de matières sur lesquelles, on peut visiblement et véritablement challenger :

– la définition et la conduite d’une bonne politique sportive, de 2012 à nos jours, sanctionnée par les excellents résultats obtenus dans ce domaine.

– les politiques et programmes de lutte contre le chômage avec, notamment, le programme xëyu Ndaw Yi avec ces 65000 emplois.

La liste est loin, vraiment, très loin d’être exhaustive.

Je me permets, juste, de relever, en guise d’exemple, une série de communication ou challenge, le cas échéant, centrée sur les vrais éléments du bilan de notre Leader :

– la roduction record du riz « paddy », en évolution constante de 2014 à 2021, passant de 559 000 à 1 346 000 tonnes.

Enfin, chers militants et sympathisants, le moment est venu d’adopter face à cette vague déferlante des réseaux sociaux, une stratégie de communication structurée et intensive pour, encore une fois, donner la bonne information et pointer, une à une, les réalisations de notre Leader, dans tous les secteurs de la vie.

C’est ce sur quoi, nos concitoyens nous attendent et, je pense, rien d’autres.

Avec le bilan de notre Leader, nul doute que la matière est bien là: c’est du factuel.

Éh bien! Il nous revient, à nous, de sortir les bons arguments pour convaincre les sénégalais parce que c’est de celà qu’il s’agit: CONVAINCRE.

Mame Thierno Birahim Ndiaye Président de la Génération Jëf