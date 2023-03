La Cosydep préoccupée par la situation politique tendue

Les conséquences de la situation politique tendue sur l’école inquiètent la Cosydep. Dans un document, cette organisation de la Société civile alerte sur ces faits qui «ne militent nullement pour le renforcement de la mission d’éducation au civisme, à la citoyenneté et à la démocratie». D’après Cheikh Mbow et ses collaborateurs, «ce contexte pré-électoral, marqué par des tensions, surtout entre acteurs politiques, avec son lot de ramifications dans l’espace scolaire, s’est aussi matérialisé par des suspensions de cours et des menaces sur le quantum horaire». De même, souligne-t-elle, «les risques de perturbations qui ont souvent jalonné les années d’élections politiques» relèvent «que les scènes de violence pourraient représenter un risque de traumatisme susceptible de frapper les enfants et les jeunes, qui constituent plus de 76% de la population nationale».

Pour éviter cette situation, la Cosydep «demande aux autorités religieuses, coutumières et associatives, ainsi que les porteurs de voix, de faciliter un dialogue politique inclusif, franc et sincère, qui s’impose entre les acteurs pour une décrispation du contexte». Dans la même dynamique, elle «exhorte les autorités publiques, en particulier le président de la République, garant des droits et des libertés individuelles et collectives, à conduire les parties prenantes vers la restauration de la confiance mutuelle». L’organisation invite également «tous les acteurs, notamment ceux politiques, à veiller strictement à ce que leurs actes et discours n’aient pas de conséquences néfastes sur l’accomplissement des missions de l’école».

Par ailleurs, Cheikh Mbow et ses collaborateurs, repris par Le Quotidien, s’engagent «aux côtés des organisations de la Société civile pour apporter» leur «contribution à l’instauration de la paix dans l’espace citoyen, conformément à ses missions de veille, d’alerte et de propositions».