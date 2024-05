La culture sénégalaise à Berlin

Le Sénégal et l’Allemagne ont des relations diplomatiques amicales et très positives, en particulier d’un point de vue économique et géostratégique. Mais qu’en est-il au niveau culturel ? Quels sont les échanges entre le Sénégal, l’Allemagne en général, et Berlin en particulier ?

À vrai dire, les échanges culturels se font relativement rares. Ils mériteraient d’être davantage poussés entre ces deux pays alliés…

Des relations diplomatiques au beau fixe

La culture sénégalaise est globalement absente de la vie quotidienne des habitants de la capitale allemande. Pourtant, les relations entre l’Allemagne et le Sénégal sont globalement très positives d’un point de vue diplomatique.

En 2018, la ministre des Relations internationales et des Affaires européennes d’Allemagne a été reçue par le Chef de l’État sénégalais. L’Allemagne souhaitait alors renforcer son partenariat économique avec notre pays en investissant dans des projets visant à accélérer la croissance économique et à créer de l’emploi.

Aujourd’hui encore, l’ambassade allemande à Dakar indique que les relations entre l’Allemagne et le Sénégal sont variées et amicales. Les deux pays entretiennent des échanges politiques et une coopération étroite dans de nombreux domaines.

Par exemple, le Sénégal est l’un des pays partenaires de l’initiative « Compact with Africa ». Lancée lors de la présidence allemande du G20 en 2017, l’initiative vise à promouvoir le développement économique du continent africain.

Culturellement aussi, de bons points sont à souligner.

Le Goethe-Institut du Sénégal a aujourd’hui plus de 45 ans, et l’allemand est la 4 e langue étrangère la plus enseignée dans nos écoles.

Mai 2024, le Musée des civilisations noires a abrité une exposition nommée « Écho du passé : à la découverte du patrimoine culturel immatériel ». Elle a présenté au public des enregistrements sonores réalisés entre 1910 et 1920 en Allemagne par des Africains. Selon les organisateurs, « cette exposition [était] un voyage artistique et historique captivant mettant en lumière le patrimoine immatériel dans le contexte du retour des biens culturels en Afrique ».

Les Sénégalais en Allemagne : une population invisible ?

Outre ces relations diplomatiques importantes, il faut noter que la migration sénégalaise a été très importante en Allemagne au XXe siècle, comme l’explique très bien un livre écrit par Laurence Marfaing il y a une vingtaine d’années.

Dans ce livre intitulé « Les Sénégalais en Allemagne », l’historienne retrace la migration sénégalaise au XXe siècle en se penchant plus particulièrement sur les commerçants, les hommes d’affaires et les agents économiques. Elle y décrit bien l’organisation adoptée par les Sénégalais pour vivre dans ce pays européen à la culture si différente. Elle y met aussi à jour un désir de retour souvent très présent.

Elle note aussi que les Sénégalais ayant « réussi leur migration » arrivent à mettre en place des échanges économiques entre les deux pays, et à vivre dans un monde culturellement à mi-chemin entre l’Allemagne et le Sénégal.

La culture sénégalaise à Berlin : quelques prémisses à signaler

Ainsi, malgré les excellentes relations entre les deux pays, l’apprentissage de l’allemand très répandu au Sénégal, et les vagues migratoires du 20e siècle, la culture sénégalaise est encore très peu visible à Berlin.

Quelques concerts d’artistes d’origine sénégalaise ont pu être organisés ces dernières années, comme le concert de Youssou N’Dour en 2020 ou celui de Baaba Maal en 2015.

Mais aucun partage culturel durable n’est malheureusement visible en ville actuellement. On trouve bien quelques restaurants qui permettent aux Berlinois de s’initier quelque peu à la culture africaine. Le restaurant Bantabaa, notamment, même s’il est tenu par des personnes originaires de Gambie, propose plusieurs spécialités sénégalaises et a une excellente réputation à Berlin. Le Yassa, notamment, rencontre un franc succès dans ce restaurant situé sur la Wrangelstraße, près du musée du mur de Berlin.