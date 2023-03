La date et le lieu d’inhumation de Ismaila Touré (Touré Kunda) connus

Décédé hier à Paris, à l’âge de 73 ans, le fondateur et membre du groupe musical « Touré Kunda », Ismaïla Touré, sera inhumé vendredi prochain 3 mars à 14h 30 au cimetière musulman de Montreuil situé dans la banlieue parisienne (France). Un des frères Touré joint par « Le Témoin » quotidien déclare que la famille éplorée va respecter la volonté du défunt Ismaïla Touré c’est-à-dire être enterré en France où vivent tous ses enfants.

Rappelons-le, le défunt Ismaïla, Amadou (décédé), Sixu Tidiane et Ousmane Touré ont marqué leur époque après avoir conquis l’Afrique et le reste monde dans les années 70 et 80. Célèbres, ils ont été adulés, admirés parfois même divinisés par des fans souvent en transes lorsqu’ils jouaient. Originaires de la Casamance, les frères Touré-Kunda ont également bercé notre adolescence à travers des méga-concerts de Tabaski et de Korité au stade Demba Diop.