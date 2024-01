La FGTS-B soutient le Sytjust et lance un appel au ministre de la fonction publique

A la suite de son mémorable succès aux élections sociales de représentativité de centrales syndicales du 12 Décembre 2023 et après avoir rendu un hommage mérité à la Centrale Nationale des Travailleurs Libres du Sénégal (CNTLS) dirigée par le camarade Papa Mamadou KANE pour sa contribution à la victoire, une délégation nationale de la FGTS-B conduite par le Secrétaire général Mballo Dia Thiam s’est rendue respectivement dans les régions de Saint Louis, Kédougou, Tambacounda, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor pour féliciter et remercier les militants et sympathisants qui ont voté et réalisé le score qui permet à la FGTS-B pour la 1ère fois de son histoire d’accéder à la table de négociations Gouvernement-Patronat-centrales syndicales.

C’est aussi une opportunité de jeter les bases d’une structuration organique fédérale locale, départementale et régionale à tous les niveaux, gages d’un portage pertinent et efficace des préoccupations et revendications des travailleurs et des populations dans la construction de la 3ème voie syndicale. C’est enfin l’occasion de jeter les jalons de la tenue du 1er Congrès ordinaire de la FGTS-B, passage obligé après le rappel à Dieu du regretté SlDYA NDIAYE, secrétaire général du Syndicat Unique et Démocratique des Travailleurs Municipaux (SUDTM) et de la FGTS-B pour la mise en place des instances et pour un fonctionnement régulier et normal comme le stipulent les Statuts et le Règlement intérieur de la centrale syndicale.

Pour ce faire, la tournée nationale inédite parce que sans précédent dans l’histoire des centrales faîtières, se poursuivra dans les régions non encore visitées et pressées d’accueillir les missionnaires pour accélérer la cadence dans la mobilisation et la massification de la FGTS-B pour favoriser entre autres, le recrutement massif dans la Fonction publique et la prise en charge de la problématique :

des décisionnaires de l’éducation nationale,

de la contractualisation dans le secteur public de la santé et la précarisation des emplois,

du parachèvement de la mise en œuvre de la Fonction Publique locale,

de la révision de la loi agro -Sylvio-pastorale,

de l’harmonisation de l’augmentation du salaire des travailleurs en rade dans les collectivités territoriales et les Établissements publics de santé,

de la réhabilitation du service public postal

de la restitution par la Caisse de Dépôt et de Consignation (CDC) des avoirs de la Poste pour lui permettre d’honorer ses engagements vis-à-vis des épargnants dans le désarroi.

Enfin la FGTS-B soutient la lutte du Syndicat des Travailleurs de la Justice (Sytjust) et invite Mr le Ministre de la Fonction publique à reconsidérer sa posture improductive de défiance et de négation des droits acquis de haute lutte par les greffiers ou assimilés.

La centrale syndicale l’invite également à faire preuve de diligence dans le traitement du dossier des décisionnaires et de faire le plaidoyer auprès de Monsieur le Premier Ministre pour la tenue de la plénière de restitution promise à And Gueusseum pour mettre un terme au conflit qui perdure après la trêve sollicitée et qui a occasionné la rétention de l’information sanitaire et sociale au MSAS.

La FGTS-B sollicite enfin du Gouvernement la prise en charge des doléances des ex Travailleurs en grève de la faim des sociétés dissoutes (seule et unique arme pour eux) qui ne font que réclamer un passif dans lequel ils n’ont aucune responsabilité personnelle.

Vive la lutte des Travailleurs !

Vive la 3ème voie !

Unis et engagés nous vaincrons !