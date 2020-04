La France a caché 9000 morts du Covid-19

Environ 9 000 personnes mortes du Covid-19 pas comptabilisées en France selon les médecins généralistes.

Les chiffres des décès publiés quotidiennement ne prennent pas en compte les morts à domicile. Selon une enquête de MG France, menée auprès de médecins généralistes, ils seraient 9 000 à être décédés du Covid-19.

Le président du syndicat de médecins MG France, Jacques Battistoni, estime à 9 000 personnes mortes chez elles du Covid-19 et pas comptabilisés dans les bilans quotidiens du directeur de la Santé, Jérôme Salomon. Ceux-ci ne prennent pas en compte les malades non testés ou ceux qui sont morts sans passer par l’hôpital.

Pour obtenir ce chiffre, impossible à vérifier précisément en raison de l’absence de tests dans la médecine de ville, le syndicat a mené une enquête auprès des médecins généralistes de tous les départements de France. « Nous avons eu beaucoup de réponses, 2 339 réponses exactement. Ces médecins, on leur a demandé combien ils avaient vu de patients et on leur a demandé aussi combien, dans leur patientèle, de patients à domicile étaient décédés du Covid-19 »,explique Jacques Battistoni à France Info.

A partir de ces réponses, le syndicat a fait une extrapolation en multipliant le pourcentage de médecins dans chaque département. Selon le médecin, on arrive à des chiffres « à peu près comparables » au nombre de patients qui meurent à l’hôpital ou dans les Ehpad. Il prévient qu’il ne s’agit que de « suspicions » et que ces chiffres « devront être vérifiés, corroborés par des évaluations fines qui seront faites quand on pourra comparer la mortalité en ville en 2020 et 2019 » à la même période.

Surmortalité des morts à domicile

Pourquoi ces chiffres ne sont pas communiqués ? Parce qu’ils ne sont simplement pas « mesurés » répond Jacques Battistoni. « Il faudrait demander à chaque médecin généraliste de faire un recueil et de le renvoyer au ministère de la Santé. Cela n’a pas été organisé. Je pense que dans les autres pays d’Europe, c’est la même chose, on ne mesure pas de façon fine les patients décédés en ville ».

Chaque année, la majorité des décès (59 %) surviennent en hôpital ou clinique, 14 % en maisons de retraite, selon l’Insee. Mais plus d’un quart surviennent aussi à domicile (26 %). En mars, sur 57 440 décès au total, toutes causes confondues, environ 13 000 personnes sont mortes chez elles. Soit une hausse de près de 10 % par rapport à 2019. L’Insee ne précise pas les causes des décès, et au vu de la faible quantité de tests réalisés en médecine de ville il est difficile d’établir le nombre exact de morts liées à l’épidémie.

SOS Médecins, spécialisé dans les consultations à domicile et surtout présent en zone urbaine, avait enregistré un nombre important de décès à domicile mi-avril. « Le cap des 50 % d’augmentation des décès à domicile en France est passé », a affirmé le réseau.En deux semaines, entre le 22 mars et le 5 avril, la fédération de médecins a enregistré 253 décès à domicile, soit 54 % de plus que l’an dernier sur la même période.

« On peut raisonnablement penser qu’une majeure partie est liée à l’épidémie de covid-19 », a estimé le président de SOS Médecins Pierre-Henry Juan.

« Il faudrait une autopsie, mais on n’en fait pas, sauf quand il y a un problème médico-légal », explique-t-il. « Et comme la cause du décès à domicile est difficile à établir scientifiquement parce qu’on ne teste pas le patient, on ne mesure pas cette surmortalité ».

Des chiffres de mortalité consolidés pas avant plusieurs mois

Les « décès oubliés » sont inhérents à toute épidémie à large échelle. Il faudra attendre une étude scientifique et démographique complète, qui prendra sans doute de longs mois, avant d’avoir des chiffres se rapprochant de la réalité, sur les décès imputables à l’épidémie de covid-19.

Après l’épisode meurtrier de canicule en 2003, il a fallu attendre plusieurs années avant d’avoir un nombre définitif des décès. En 2007, l’Inserm avait officiellement arrêté à 19 490 le nombre de morts dues à la canicule, quatre ans après la catastrophe sanitaire.