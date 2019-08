La guerre continue au PDS

Entre Me Abdoulaye Wade et les frondeurs du Parti démocratique sénégalais (PDS), le combat est loin de son terme. Chacun de son coté affûte ses armes et prépare la bataille. Alors que Oumar Sarr et Cie se préparent à dévoiler leur plan de guerre contre la décision du Pape du Sopi, à travers une conférence de presse prévue cet après-midi, le camp de Me Wade par contre fait tout pour les remplacer.

Et la première initiative de remplacement des «rebelles» vient des cadres du parti démocratique sénégalais. La Fédération nationale des cadres libéraux (FNCL) cherche de nouvelles têtes pour remplacer Dr Cheikh Seck et Abdoul Aziz Diop qui sont respectivement président et secrétaire général de ladite structure.

En réunion hier, à la permanence Oumar Lamine Badji, les cadres du libéraux ont, à l’unanimité, demandé la nomination de nouveaux dirigeants à la tête de la FNCL. Toutefois, la fédération laisse la prorogative au Président Wade de choisir les personnes devant occuper ces fonctions.

Mardi passé, le Secrétaire général national du PDS, Abdoulaye Wade, a reçu une délégation des cadres de son parti, qui ont demandé à leur mentor le remplacement de Cheikh Seck et Abdoul Aziz Diop. Me Wade, qui avait accédé à leur requête, avait demandé à ce qu’on lui propose des profils.