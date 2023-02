La Guinée-Bissau et le Sénégal signent un important accord de coopération culturelle

Les ministres de la Culture du Sénégal, Aliou Sow, et de Guinée-Bissau, Augusto Gomes, ont signé un accord de coopération culturelle et cinématographique en marge du carnaval organisé par Guinée-Bissau où le Sénégal est pays invité d’honneur, annonce un communiqué transmis lundi soir à l’APS.

Les documents ont été paraphés par le ministre sénégalais en visite officielle à Bissau et son homologue bissau-guinéen, précise le document reçu du service presse du ministère sénégalais de la Culture.

Les deux pays s’accordent à mener ‘’les actions nécessaires pour redynamiser la culture et la coopération’’. ‘’Nous voulons faire rayonner davantage l’Afrique, consolider la paix et les dynamiques de développement économiques. Ce qui passe par le renforcement de l’image de l’Afrique à travers la culture’’, a dit le ministre Aliou Sow.

M. Gomes a pour sa part estimé que cet accord est ‘’une preuve des relations fraternelles, amicales entre le Sénégal et la Guinée Bissau. ‘’La culture est un facteur de promotion de la paix et du développement économique. Et à aucun moment nous ne doutons de cela et sommes conscients du fait que nous devons plus travailler pour le rayonnement de la culture’’, souligne Augusto Gomes.

Les deux pays ambitionnent de développer davantage de coproductions cinématographiques. Les ministres Aliou Sow et Augusto Gomes ont aussi signé le programme exécutif triennal 2023-2025 de l’accord de coopération culturelle entre les deux pays.

Ils comptent faire une évaluation dans trois ans pour savoir ce qui a été réalisé et ce qui est à améliorer dans cette coopération culturelle.

Le ministre Aliou Sow a été accueilli dimanche à l’aéroport Osvaldo Viera de Bissau par son homologue Augusto Gomes, selon le communiqué. Il a été reçu lundi en audience par le vice-Premier ministre de la Guinée Bissau, Sambu Soares.

Le texte signale aussi qu’un diner de gala a été organisé en l’honneur de M. Sow, animé par des artistes des deux pays.

Le ministre sénégalais a remis l’enveloppe de cinq millions de francs CFA promis comme appui au ballet national de Bissau lors de sa prestation à la onzième édition du Festival national des arts et cultures tenue à Kaffrine du 21 au 18 janvier dernier.



