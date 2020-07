La Jeunesse Socialiste appelle à l’unité et à la cohésion du parti

Nous, L’Union Régionale des Jeunesses Socialistes de Dakar, réaffirmons notre engagement, assumons avec responsabilité et conscience militante la défense, la sauvegarde de notre cher patrimoine commun, le Parti Socialiste, travaillons pour son rayonnement, et demeurons au service du Sénégal et des Sénégalais. Considérant la responsabilité historique et politique du parti Socialiste dans notre pays, fondée par une participation efficace et efficiente pour la bonne marche du pays , dans une réflexion approfondie et des actions concrètes sur les questions d’ordre politiques, sociales, économiques et sanitaires,

Exprimons notre volonté et notre ambition, à œuvrer pour l’Emergence et pour la République des valeurs.

Rappelons aux Sénégalais, aux Dakarois en particulier, que la situation sanitaire anxiogène, liée à la pandémie de la COVID 19, nous oblige à l’observance des gestes barrières édictées par les autorités de la Santé publique.

Les Invitons, au respect des mesures sanitaires, malgré la levée du couvre-feu et de l’Etat d’urgence.

Prions pour la fin de cette pandémie, pour le prompt rétablissement des malades, pour le repos de l’âme des disparus, et présentons nos condoléances attristées aux familles éplorées et à la Nation Sénégalaise.

Dans le même esprit, nous présentons toutes nos sincères condoléances à la présidente Aminata MBENGUE NDIAYE suite au rappel à Dieu da sa défunte Maman. En dépit des efforts considérables dans la riposte sanitaire la contagion est toujours présente, et cette situation affecte durement notre économie, ainsi Approuvons et félicitons le Président de la République, son excellence Monsieur Macky SALL, Président de la coalition Benno Bokk Yaakar (BBY) pour la pertinence des mesures prises de faciliter la résilience des impactés et la diligence dans leur exécution.

Félicitons de manière chaleureuse, notre cher Camarade GORGUI CISS, éminent professeur des universités et membre exemplaire du Parti Socialiste, pour sa grandeur d’esprit républicain et magnifions son engagement citoyen au service du Sénégal.

Lui témoignons, à nouveau, toute notre confiance, notre solidarité et lui souhaitons un succès, une éclatante victoire dans la conduite de ses nouvelles fonctions et responsabilités de Président du conseil d’administration de la SAFRU (société d’aménagement foncier et de rénovation urbaine).

Appelons, nos camarades à la consolidation de l’unité et la cohésion du parti conformément à la volonté de notre regretté SG feu le Président Ousmane Tanor DIENG, paix à son âme,

À faire face à cette pandémie et à ses conséquences, À nous projeter d’ores et déjà dans une réflexion féconde vers un congrès des réformes du Parti socialiste.

Vive la République ! Vive le parti Socialiste !

Fait à Dakar le 07 Juillet 2020

Le Secrétaire Général des JS de L’UR