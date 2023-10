La jeunesse socialiste invite les membres de l’APR à faire bloc autour de Amadou Ba

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DES JEUNESSES SOCIALISTES DU DÉPARTEMENT DE DAKAR.

Réunies en réunion hebdomadaire, le jeudi 12 octobre 2023 à la Maison du Parti Socialiste Léopold Sédar SENGHOR, sise à Colobane, les responsables des Jeunesses Socialistes du Département de Dakar, après des échanges fructueux ont procédé officiellement au lancement du parrainage au niveau départemental. Ils invitent ainsi les jeunesses socialistes des dix-huit (18) coordinations à s’investir, sans relâche, sur le terrain pour une collecte massive de parrains en faveur de la coalition Benno Bokk Yaakar (BBY).

Elles s’alignent, entièrement, sur la déclaration de la 17ème Session du Bureau Politique du 16 septembre 2023, élargie aux Secrétaires généraux de coordination, et saluent le choix logique, cohérent et recevable porté sur Monsieur Amadou Bâ comme candidat de la coalition BBY à la présidentielle de 2024. Elles s’engagent dès lors à soutenir le candidat Amadou Bâ, pour une victoire éclatante, au soir du 25 février 2024.

Les Jeunesses Socialistes du Département de Dakar se réjouissent très fortement de la reconduction, le 11 octobre 2023, des ministres socialistes Serigne Mbaye THIAM et Alioune NDOYE dans le gouvernement. Une standing ovation a été spécifiquement faite à l’endroit du camarade Secrétaire Général de l’Union Départementale de Dakar, le Ministre Alioune NDOYE. Tout en lui souhaitant un plein succès dans ses charges ministérielles, les Jeunesses Socialistes du Département de Dakar lui réitèrent leur fidélité, le remerciement pour les efforts consentis à leur égard et diversement à l’endroit de nombre de camarades, le félicitent pour son leadership inclusif et ses initiatives qui impulsent le Parti, notamment le Département de Dakar, vers une nouvelle dynamique d’animation des bases et s’engagent fermement, à ses côtés et en militants disciplinés, à se tenir auprès de la Présidente Aminata Mbengue NDIAYE, Secrétaire générale du Parti Socialiste, pour mettre en exécution toutes ses recommandations et suivre les lignes directrices du Parti.

Enfin, les Jeunesses Socialistes du Département de Dakar exhortent les frères et sœurs de l’Alliance Pour la République (APR), adultes comme jeunes, à fermer leurs cœurs aux pièges de l’orgueil et à vaincre les démons de la division afin de constituer un bloc compact et homogène autour du candidat Amadou Bâ, pour mieux le renforcer, comme le font déjà et depuis 2012, avec beaucoup de hauteur, de dépassement et de réalisme, les autres entités membres de Benno Bokk Yaakar (BBY), dans l’intérêt supérieur de la République. La Patrie avant le Parti.

Fait à Dakar, le 12 octobre 2023.

Pour les Jeunesses Socialistes du Département de Dakar

Le Secrétaire Général

Ndiaye Diallo