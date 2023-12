La Lutte Sénégalaise : Un Chemin vers l’Attractivité Internationale

La lutte sénégalaise, également connue sous le nom de “lamb”, est un sport ancré dans l’histoire et la culture du Sénégal. Cependant, avec l’émergence des arts martiaux mixtes (MMA) et la popularité croissante de la boxe, il est temps de repenser certains aspects de la lutte sénégalaise pour la rendre plus attrayante à l’échelle internationale.

Voici quelques mesures qui pourraient contribuer à cette transformation :

Élever nos Lutteurs au Statut d’Athlètes : Pour attirer l’attention internationale, nos lutteurs doivent être considérés comme de véritables athlètes. Cela signifie investir dans leur formation, leur conditionnement physique et leur nutrition. Encourageons nos lutteurs à participer à des compétitions internationales et à se mesurer aux meilleurs combattants du monde.

Développer des Infrastructures de proximité dédie à la lutte : Des installations modernes et adaptées sont essentielles pour la pratique de la lutte avec frappe. Des gymnases bien équipés, des terrains d’entraînement et des centres de récupération sont nécessaires. Les infrastructures de qualité attirent non seulement les athlètes, mais aussi les amateurs de sports du monde entier.

Transformer le Comité National de Gestion de la Lutte (CNG) : Le CNG, actuellement responsable de la lutte sénégalaise, devrait évoluer vers une fédération sportive. Cela permettrait une meilleure organisation, une gouvernance transparente et une promotion plus efficace du sport. Le MMA, bien qu’étranger à nos traditions, a montré comment une organisation mondiale peut propulser un sport sur la scène internationale. Le CNG doit s’inspirer de ces exemples.

Codifier la Lutte avec Frappe : Pour être reconnue comme un sport sérieux, la lutte avec frappe doit être codifiée. Des règles claires et uniformes sont nécessaires pour les compétitions nationales et internationales. Le MMA a réussi à créer un ensemble de règles standardisé, ce qui a contribué à son succès mondial.

Promouvoir le Tourisme Sportif : La lutte sénégalaise peut devenir un atout pour le tourisme sportif. Organisons des événements internationaux, des stages d’entraînement et des visites guidées pour les amateurs de lutte. Mettons en avant la richesse culturelle et historique de notre sport pour attirer les visiteurs du monde entier.

En combinant tradition et innovation, la lutte sénégalaise peut s’épanouir sur la scène internationale. Il est temps de faire de notre patrimoine culturel un symbole de fierté et d’attraction pour le monde entier.

DIOP CHEIKH TIDIANE

Educateur Sportif à Paris

Spécialiste en Politiques sportives et aménagements des équipements sportifs