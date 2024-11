La marche des internes et médecins en spécialisation interdite

La marche pacifique de l’Association des Internes et Anciens Internes des Hôpitaux du Sénégal (AIAIHS) ainsi que le Collectif des Médecins, Chirurgiens-dentistes et Pharmaciens en Spécialisation (COMES) prévue ce vendredi 22 novembre, n’aura pas lieu. La demande a été rejetée par l’adjoint au préfet du département de Dakar, Mamadou Lamine Ngom, au motif que « le trafic reste très dense aux heures choisies ». Et cela, selon l’autorité administrative, « risque de perturber le service public ». Face á ce refus de l’autorité, l’intersyndicale des spécialistes en formation a tenu un point de presse ce vendredi à 10 heures.