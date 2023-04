La NIDA invite Benno à s’unir…et tire sur la plateforme F24

Le bureau politique du parti la Nouvelle Intelligence pour le Développement de l’Afrique (NIDA) sest reuni ce lundi 17 avril 2023.

Abordant la question relative a la situation politique actuelle le bureau met en garde l’opposition et la societe civile politicienne, qui malgré un climat très tendu avec les nombreuses prises de cocktails molotov détenus par des malfaiteurs, a décidé de mettre sur pied un front dénommé F24 pour disent ils , combattre la 3em candidature du president Macky Sall et faire abroger les articles 28, 29 et 30 du code electoral consensuel.

Cette organisation idéologiquement hétéroclite dont une importante frange avait défendu le 3em mandat et le quart bloquant de Wade se trompe d’objectif dans la mesure où le principal concerné ne s’est pas encore prononcé de manière définitive sur la question.

Et c’est malheureux qu’elle suscite autant de tintamarre et de temps perdus au détriment de sujets beaucoup plus interessants sur l’économie le social et le probleme securitaire.surtout dans un contexte ou la covid19 et la guerre en Ukraine ont fini de nous imposer un nouvel ordre mondial.

Cette météorologie politique, cette flagrance dans les prises de positions opportunistes ont écorne l’image de notre démocratie et générer une race de politiciens voraces qui voguent au gré de leurs intérêts crypto personnels.

C’est pourquoi il n’est pas surprenant de les voir se liguer contre des articles du code electoral pour tirer d’affaire leurs amis voleurs de millards du contribuable et leur permettre de pretendre nous gouverner. Le Senegal risque d’être un des rares pays où on peut voler des millards et devenir president de la republique ou etre radie de la fonction publique et devenir chef Supreme de ladministration. Voila de dangereux precedents pour les generations futures.

Le bureau politique déplore l’étroitesse d’esprit et le manque notoire de culture politique de certains responsables qui demandent à Idrissa seck de tirer les conséquences de sa sortie médiatique. C’est inadmissible qu’au moment où l’opposition unit ses activistes zélés de BBY et de la mouvance présidentielle demandent a Idrissa seck de tirer les conséquences de sa sortie médiatique.

Il nya rien dans ce que Idy a dit, quelque chose qui indique qu’il doit sortir de BBY car nous sommes en democratie et d’ici jusqu’a ce que le president de la coalition donnera sa position definitive, chacun a le droit d’avoir une opinion sur la question.

Arretez de demander aux gens de partir s’ils ne sont plus du meme avis que vous. Cette méthode du « mout mba mot » ne fait que dégarnir BBY. Pourquoi en vouloir a quelqu’un au point de lui demander de quitter son poste. Ayons raison gardée.

Mettons en avant l’intelligence politique aulieu de crier a la chasse aux sorcieres. L’heure n’est pas à la dispersion, resserons les rangs de BBY et de mouvance presdentielle en privilégiant le dialogue et la concertations car vous ne pouvez pas fermer toutes les portes a la discussion et empecher aux gens de dire ce qu’elles pensent.

Nouvelle Intelligence pour le Développement de l’Afrique (NIDA)