La nouvelle stratégie payante de Sonko…Il s’enferme et bloque les…

Ousmane Sonko aurait-il eu les conseils d’un expert en com ? Depuis le verdict du 30 mars dans laquelle il a été condamné à 2 mois de prison avec sursis et 200 millions d’amende pour diffamation à l’encontre du ministre Mame Mbaye Niang, le leader du Pastef est devenu subitement invisible. On le voit certes sur ses comptes des Réseaux sociaux mais de manière éphémère. Ses appels aux insurrections deviennent de moins en moins audibles et ses invectives contre Macky se font rares. L’homme Sonko a adopté une stratégie similaire à celle de Wade dans ses années de braises…se faire oublier…

Afin de mieux asseoir sa stratégie, le leader du Pastef avec la complicité de son avocat Me Ciré Clédor Ly a simulé un attentat commis par les forces de l’ordre contre sa personne, qui lui auraient aspergé sur son visage un liquide aux substances dangereuses et nocives. Depuis par la suite, son simulacre d’hospitalisation à la clinique SUMA Assistance, « le malade imaginaire » joue bas.

D’habitude prolixe en parole, on n’entend plus Ousmane Sonko. C’est comme si, il est devenu subitement muet. Est-ce une nouvelle stratégie de sa part. D’autant plus qu’en trop parlant, il perd tout son aura. Il se discrédite, d’autant qu’à chacune de ses sorties, les populations relèvent des contradictions de sa part et son véritable visage de manipulateur apparait. Certainement, c’est parce qu’il se sent découvert qu’il est en train de changer de fusil d’épaule et d’apparaître sous un autre visage. Son simulacre d’attentat contre sa personne, aidant.

Ousmane Sonko est en train de marcher sur les traces de Me Abdoulaye Wade durant ses années d’épreuves dans l’opposition. Abdoulaye Wade dans les années 90 à 2000, se faisait désirer par ses absences. Ses retours étaient triomphaux à Dakar et l’aéroport pris d’assaut par les militants du Sopi. Avec cette stratégie, Abdoulaye est entré victorieux au Palais de l’avenue Léopold Sédar Senghor.

Aujourd’hui, Ousmane Sonko est sur la voie de Wade. Il se fait rare et se fait désirer. Il n’a plus tenu ses discours endiablés depuis le verdict du 30 mars qui l’a condamné. Selon nos sources, Sonko s’est entouré d’experts sénégalais et étrangers pour parfaire son image intra-muros et extra-muros. Ousmane Sonko deviendrait-il sage ? Ce nouveau silence du bouillant leader du Pastef n’est pas anodin.

Tandis que ses lieutenants tiennent tête au régime, Sonko s’enferme chez lui et bloque toute forme de communications extérieures. Aujourd’hui, le domicile de Sonko est devenu un bunker. Il faut montrer patte blanche pour pénétrer à l’intérieur du domicile du PROS. Maintenant il faut dire « chez Monsieur le Président » et dire que vous avez « rendez-vous avec le Président Sonko » sinon vous n’accédez pas au Palais version Sonko. Ousmane Sonko s’est tellement mis dans la peau du Président qu’il ne s’imagine pas autrement en 2024. Il sera « forcément » le prochain Président du Sénégal quitte à lancer le « mortal Kombat ».

Une telle stratégie pourra-t-elle se montrer payante ? C’est qu’aux yeux de nombreux Sénégalais, Ousmane Sonko n’est plus crédible. A force de vouloir manipuler tout son monde et se montrer comme étant quelqu’un blanc comme neige, il s’est totalement discrédité et, il est aujourd’hui face à plusieurs affaires judiciaires en cours contre sa personne.

Dans une de ses affaires judiciaires, les Sénégalais se sont lassés des attitudes d’Ousmane Sonko. Au lieu d’aller répondre devant la justice et d’étaler les preuves qu’il dit détenir contre le ministre Mame Mbaye Niang dans l’affaire PRODAC, Ousmane Sonko a choisi de faire dans le dilatoire. Tantôt il fait renvoyer le procès. Cela ne l’a pas empêché de se faire condamner en première instance. Et l’affaire est en appel, en attendant d’autres affaires judiciaires contre lui.

Ousmane Sonko est paniqué. Il ne lui reste plus qu’à vouloir marcher sur les traces de Me Abdoulaye Wade, en espérant que cette stratégie pourra être payante pour lui. Comme ça l’a été avec le pape du sopi.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn