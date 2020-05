La paire Koulibaly – Virgil Van Djik une priorité pour Jurgen Klopp

Selon Tutto Mercato Web, les premiers contacts ont déjà été établis pour le défenseur central de Naples et des Lions du Sénégal, Kalidou Koulibaly. Joel Matip devrait quitter Liverpool si tout se déroule comme prévu pour le club. Et pour trouver un partenaire idéal à Virgil Van Dijk, Jurgen Klopp a fait de Kalidou Koulibaly sa priorité. Une piste bien possible, car Aurelio De Laurentiis le Président de Naples n’est plus opposé à un départ du roc la saison prochaine.

Cependant, liverpool aura plusieurs obstacles sur son chemin: D’abord le prix exorbitant de Koulibaly (environ 100 millions), mais aussi les nombreux clubs qui ne jurent que du sénégalais (le PSG, Manchester City, Manchester United,Tottenham, Everton, Newcastle…).Mais qui connait bien Klopp, ne devrait pas être surpris de voir Kalidou Koulibaly aligné avec Virgil Van Dijk la saison prochaine en Premier League.