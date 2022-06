La PCA de l’hôpital de Tivaouane vante les qualités du ministre Antoine Félix Diome

Antoine FELIX ABDOULAYE DIOME Ministre de l’IntérIeur : permettez-moi de vous juger !

J’exprime ma gratitude envers-vous, le haut fonctionnaire, le grand commis de l’État !

Quoi dire pour rendre témoignage à un homme multi dimensionnel avec qui j’ai eu le privilège de côtoyer étroitement pendant ces moments tout récents si difficiles pour la population de Tivaouane.

Je ne saurais faire ici la longue liste de votre soutien en faveur des communautés de Tivaouane affectées par cette tragédie ni souligner la rigueur et la richesse de vos principes de collaboration , ni insister sur votre grande courtoisie et sur votre respect absolu des personnes mais surtout partager la mise en évidence de votre sens élevé de l’État et de la primauté du bien et du service public sur tout autre patrimoine.

Je voudrais surtout en quelques lignes mettre l’accent sur l’homme et ses qualités d’intelligence, de courage, de loyauté et d’abnégation et sur sa capacité de faire passer l’atteinte du but poursuivi avant la recherche d’un quelconque prestige personnel.

Je passerai rapidement sur la qualité exceptionnelle de son intelligence. Le mot « brillant » vient tout de suite à l’esprit de ceux qui le connaissent. Mais ce qui m’a surtout frappé, c’est que Mr Felix Antoine DIOME ne se contente pas de nien comprendre une question complexe : il cherche toujours à l’analyser d’un point de vue particulier pour en faire ressortir des aspects jusqu’alors ignorés et y proposer des solutions inattendues.

Je voudrais également souligner sa très grande loyauté envers le Président de la République, Monsieur Macky SALL, et son esprit d’équipe.

Par sa personnalité, M. DIOME en impose tellement qu’on a peine à croire qu’il est un homme empreint d’empathie . Peu soucieux de sa gloire personnelle, il est prêt à s’effacer pour faire triompher la cause qu’il défend. Cela s’est manifesté de manière évidente à l’occasion de l’incendie de l’hôpital Abdoul Aziz Dabakh SY que vous avez su gérer avec efficacité et brio sans trompette ni tambour battant dans l’éthique et sur des principes républicains

En votre qualité de premier responsable de la protection civile, vous avez compris que tous les équipements collectifs à usage public font face à des risques multiples qui peuvent considérablement nuire à leur performance et à leur image comme c’est le cas de l’hôpital de Tivaouane avec des enjeux de sécurité et des considérations environnementales. Aussi vous avez jugé de proposer qu’on mette rapidement en œuvre une gestion du risque optimal

Monsieur le Ministre, vous êtes un grand haut fonctionnaire, un grand commis de l’Etat.

Félicitations au nom des chefs Religieux et Populations du Cayor pour l’excellent travail que toute votre équipe a accompli avec professionnalisme et humanisme lors de cet événement malheureux qui nous l’espérons ne se reproduira plus.

A vrai Dire Vous êtes un grand Monsieur !

« Ne souhaitons pas que tout le monde pense comme nous. L’uniformité des sentiments serait odieuse » dixit Anatole France

Tivaouane le 1er JUIN 2022

SEYNABOU GAYE TOURE

Présidente du Conseil Départemental de Tivaouane

Présidente du Conseil D’Administration de l’Hôpital

Mame Abdou Aziz Dabakh