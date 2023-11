La Poste : 4.000 agents attendent toujours leur salaire

A la Poste, l’enthousiasme n’est plus de mise. 4000 travailleurs sont préoccupés par l’angoisse d’un avenir incertain. A moins que les sous ne tombent ce mardi 21 novembre 2023, les 4000 travailleurs de La Poste attendent toujours de percevoir leurs salaires du mois de Novembre. Ceux qui sont logés dans les banques peuvent espérer recevoir leurs salaires, mais la majorité des Postiers logés dans leur propre structure dénommée Chèques Postaux devront patienter encore. Mais ils peuvent espérer percevoir leurs salaires dans les heures qui suivront.

Cette assurance vient du ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Me Moussa Bocar Thiam, qui défendait hier à l’Assemblée nationale le budget de son ministère. Le ministre s’est démarqué de tous ceux qui disent que l’Etat a abandonné la Poste. Selon Me Moussa Bocar Thiam, pour les salaires de novembre, les services des Finances et du Budget ont déjà effectué les virements. Il a ajouté que la subvention accordée à la Poste est passée de 3 milliards de frs à 2022, puis 6 milliards de frs en 2023 et 12 milliards en 2024.

Me Moussa Bocar Thiam d’ajouter devant les députés que, depuis près de 10 ans, c’est l’Etat qui assure pour les 4 derniers mois de l’année (septembre, octobre, novembre, décembre) les paiements des salaires des travailleurs de la Poste estimés à 1 milliard 400 millions de frs par mois. Une manière pour le ministre de vouloir fermer la g… à ceux qui critiquent l’inertie du gouvernement sur le dossier de la Poste.

Et d’ailleurs, les Postiers attendent le financement de leurs départs anticipés. D’après les accords signés entre la direction générale et les centrales syndicales, 2000 travailleurs ont décidé de quitter la Poste. Ce qui pourrait soulager la nouvelle direction.