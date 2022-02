La Présidente du Conseil départemental de Tivaouane décortique ses nouvelles fonctions

UN APERCU DE LA COMPREHENSION DE LA FONCTION DE PRÉSIDENTE DE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TIVAOUANE

Après l’installation ce 9 février 2022 par le Préfet de Tivaouane de l’organe de délibération et de l’organe exécutif du Conseil Départemental de TIvaouane et au regard des contraintes surmontées et défis relevés au cours de mon premier mandat 2014-2021, je viens partager avec tous les concernés ces quelques réflexions.

Le département représente ; à mon sens , au regard de sa position stratégique l’entité qui rassemble au mieux les intérêts de toutes les entités de toutes les 18 Communes qui la composent.

Aussi, la complexité de la fonction d’exécutif local réside dans la difficulté d’opérationnaliser la définition générale de la décentralisation. La décentralisation est généralement définie comme un transfert de compétences et des ressources pour les exercer de l’État central vers des personnes morales de droit public distinctes de lui, ces dernières disposant de la libre administration mais restant sous le contrôle a posteriori du représentant de l’Etat.

La décentralisation se décline principalement en trois modes opérationnels : la décentralisation administrative ou déconcentration, la décentralisation politique et la décentralisation technique ( maitrise d’ouvrage et la subsidiarité en application de l’adage fort en décentralisation qui dit que là ou est le problème là doit être la solution )

Cependant tous ces modes de décentralisations ont une même finalité, à savoir le développement durable articulé au local pour l’amélioration des conditions de vie des populations.

Le département devient ainsi le lieu où se jouent des enjeux stratégiques. Le Département devient à la fois la porte d’entrée de toutes les Politiques, Programmes et Projets soit le lieu d’atterrissage final des politiques, programmes et projets et surtout des initiatives communautaires.

Dans cela , je mets le curseur sur les principaux rôles que l’on convient unanimement de reconnaître à la présidente de département que je suis :

1 la fonction de concepteur et d’évaluateur des politiques locales de développement.

Cette fonction, très délicate à exercer dans l’environnement socio-culturel qui caractérise le Cayor , est cependant porteuse des plus grandes satisfactions morales et intellectuelles pour la responsable locale que je suis.

2 la fonction de négociation,

Il nécessite des prédispositions particulières, les savoir-faire et savoir être indispensables à la médiation dynamique entre toutes les composantes sociales, économiques et politiques du département à l’effet de dégager le consensus social le plus productif pour le développement en terme de plus value économique, mais aussi et surtout en terme d’ingénierie sociale pour le progrès communautaire.

La fonction de gestion du pouvoir est l’une de celles qui dérangent le plus aussi bien les détenteurs du pouvoir lui-même que leurs contempteurs. Il s’agit ici de transformer le pouvoir en autorité. Cette fonction appelle un leadership très fort surtout quand il s’agit d’une femme comme moi.

Pour d’autres fonctions tout aussi essentielles que celles que j’ai énumérées telles que celles de manageur public, de contrôleur de l’action départementale, de communicateur, de facilitateur, de décideur ou de gestionnaire des finances de la collectivité, il faut avoir foi en l’engagement à persévérer dans la recherche d’outils d’aide au diagnostic et à la prise de décisions lucides et porteuses de prospérité pour nos communautés.

Assurément, la présidente de conseil de département est une femme de pouvoir. A ce titre, j’aspire à devenir une véritable femme d’Etat à dimension locale. A ce titre je n’aurai nullement aucune peur d’assumer le pouvoir. Il convient pour moi simplement d’orienter cet exercice tout entièrement au profit de l’intérêt général des populations

POUR UNE MISE EN ŒUVRE EFFICACE , EFFICIENTE , ORDONNÉE ET EQULIBREE DES COMPOSANTES DE MA MISSION , JE PRÊTE LE SERMENT D’ETRE TOUJOURS AU CARREFOUR DES JOIES ET DES PEINES DES POPULATIONS CAYORIENNES

Tivaouane, ce 11 février 2022

Mme Seynabou GAYE Présidente du Conseil Départemental de Tivaouane