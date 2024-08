La presse étouffée par le régime…les «médias» de Pastef se positionnent

La presse sénégalaise traverse les moments les plus sombres de son existence. Depuis l’élection du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, les médias vivent une crise sans précédent. Des emplois sont perdus, des maisons de presse ferment boutique et des hommes de médias sont sous la menace de poursuites judiciaires. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, les hommes et femmes du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) se positionnent en créant leurs organes de presse.

Le paysage médiatique sénégalais traverse une crise sans précédent. La fermeture de plusieurs organes de presse, notamment de quotidiens sportifs emblématiques, témoigne d’une crise profonde qui met en péril la pluralité de l’information et la liberté de la presse dans le pays. Si les médias se retrouvent dans cette situation, c’est en partie due à la pression exercée par les nouvelles autorités. Contrôles fiscaux renforcés, mises en demeure, résiliation de contrats publicitaires par les structures publiques et parapubliques. Des mesures qui asphyxient économiquement les entreprises de presse.

Les déclarations publiques de certains responsables politiques dont Ousmane Sonko, jugées menaçantes pour les professionnels des médias, contribuent à créer un climat d’insécurité et de censure. Pour ne rien arranger, le pool d’avocats de l’actuel premier ministre veut jouer un rôle de veille, une première au Sénégal. D’ailleurs, ils ont prévu de déposer une plainte contre le journaliste Madiambal Diagne. Ces robes noires jouent aux gendarmes pour contraindre au silence toutes les personnes qui feront des critiques à l’encontre de leur client.

Cette crise des médias semble ne pas affecter certains professionnels des médias. Des journalistes se sont érigés en sentinelle pour défendre le régime tout en jetant le discrédit sur leurs confrères et consoeurs. Les journalistes pour qui la presse s’est toujours battue pour leur libération, restent aphones au moment où le nouveau régime asphyxie les médias. « Les nouvelles autorités, vous ne les entendrez nullement discuter d’un secteur aussi stratégique que la presse. Ils se refusent au débat intellectuel », a déclaré Mamadou Ibra Kane, ce dimanche.

Le malheur de la «vraie» presse fait le bonheur des «médias de salon» de Pastef. Si cela ne dépendait que de certaines personnes, tous les médias qui refusent d’être assujettis à Pastef vont disparaître. Pendant ce temps, des personnes identifiées comme étant des membres ou sympathisants de Ousmane Sonko commencent à mettre sur pied des médias. Certains se sont lancés dans la création de sites internet. D’autres ont tout bonnement créé ou activé des chaînes YouTube. Ce tout en demandant aux«patriotes» de s’abonner massivement. Est-ce ainsi leur stratégie pour noyer la «vraie» presse ?

En tout cas, la démarche est très flagrante. D’autant plus qu’il y’a énormément de médias Pro-Pastef qui existent. Mais dans la tête des partisans de Ousmane Sonko, la presse, telle que nous la connaissons, doit disparaître. Même s’il y’a des brebis galeuses dans le secteur, cela ne justifie pas un tel acharnement. Tout comme dans Pastef, la presse traîne ses canards boiteux. Des canards qui peuvent être soignés et remis en marche. Chose qui ne pourra se faire qu’avec des autorités qui voient en ce secteur un partenaire stratégique et non un ennemi à abattre.

Il faut oser le dire, la presse est l’artisan de son propre malheur. Quand il a fallu faire face au «monstre» Macky Sall et défendre un «PROJET» inexistant, les professionnels des médias se sont dressés, en un seul homme pour défendre la République. Ils ont fabriqué de toutes pièces le régime qui les massacre aujourd’hui. Ils sont même concurrencés par des hommes et femmes avec des étiquettes politiques. Mais il en faudra plus pour faire plier les hommes de médias qui ont été à la tête de plusieurs alternances. Les régiment passe, la presse demeure !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn