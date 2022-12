Revue de presse : La réaction du gouvernement au rapport de la Cour des comptes au menu

La réaction du gouvernement à la suite de la publication d’un rapport de la Cour des comptes pointant doigt la gestion du fonds destiné à la riposte à la pandémie de Covid-19 est largement commenté par les publications du week-end.

Vendredi, le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba et son collègue en charge du Commerce, également porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, ont notamment rencontré des journalistes afin de donner la position officielle du gouvernement sur les recommandations des auditeurs de la Cour des comptes.

Le Soleil parle de ‘’précisions du gouvernement’’ et relaie la promesse des autorités de donner suite aux recommandations de la Cour des comptes en s’attachant à les capitaliser afin d’améliorer les procédures et dispositifs d’exécution et des marchés prenant en compte les enseignements de la gestion du fonds Force-Covid-19.

Evoquant le rapport de la Cour des comptes, le journal rappelle que sur les 85 recommandations qu’il contient, 18 concernent le dispositif de pilotage et de contrôle du fonds, 55 sur la mobilisation des ressources et modalités d’exécution des dépenses et 12 sur des mesures fiscales.

‘’Le gouvernement entend donner suite aux recommandations issues du rapport de la Cour des comptes sur la gestion du fonds Force-Covid-19 en appliquant la procédure consistante, pour les fautes de gestion commises par les gestionnaires en leur traduction devant la Chambre de discipline financière, et la saisine du ministère de la Justice pour les actes requérant une instruction judiciaire’’, fait savoir de son côté Sud Quotidien.

Enquête estime pour sa part qu’en faisant une telle sortie que le gouvernement fait sa plaidoirie tout en rapportant les promesses de suites administratives et judiciaires concernant les manquements notés sur la gestion de 0, 7 % des 1.000 milliards qui avaient été mobilisés dans le cadre de la riposte à la pandémie de Covid-19.

‘’Le gouvernement se déconfine’’, en renvoyant la balle à la Cour des comptes pour saisir la justice. ‘’Se félicitant de ce que la Cour des comptes n’ait rien trouvé à redire sur l’utilisation de plus de 99 % des fonds destinés à la lutte contre la pandémie et ses effets, le gouvernement a souligné qu’il appartenait à la Cour des comptes de prendre des mesures pour saisir la justice contre les fonctionnaires fautifs’’, soutient la publication dans ses colonnes.

Pour L’AS ‘’le gouvernement dédramatise’’ en signalant par la voix du ministre des Finances et du Budget que les manquements relevés par la Cour des comptes ne peuvent pas remettre en cause les résultats obtenus par le pays dans la mise en œuvre de son Programme de résilience économique et sociale (PRES), alors que Walf Quotidien voit une volonté de ‘’dégèle du rapport’’ de la part du gouvernement.

L’Observateur pour sa part dans cet exercice de relation publique un pas nouveau pour la manifestation de la vérités suites aux manquements révélés par le rapport de la Cour des comptes sur la gestion du fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus.

‘’Après la vague d’indignations soulevée par les manquements révélés par le rapport de la Cour des comptes ; le Gouvernement a fait face à la presse pour livrer ses éléments de réponse sur le contrôle de la gestion du fonds Force-Covid-19’’, souligne le journal dans ses colonnes.

Source APS