La Santé Publique à l’épreuve du Covid-19…Par Mohamed Lamine LY

Sous nos cieux, la santé publique, a souvent été considérée

par nos décideurs et les classes possédantes comme une

médecine au rabais destinée aux pauvres. Il faut reconnaître,

que jusque-là, elle continue de concentrer ses efforts dans la

maîtrise de défis, que les experts de la santé globale

regroupent pudiquement sous le vocable d’agenda inachevé,

dont la plupart sont liés à la pauvreté et au sous-

développement. Il s’agit des maladies transmissibles, de la

malnutrition et des taux élevés de mortalités maternelle et

infanto-juvénile, autant de problématiques que le

développement socio-économique et les progrès de la

médecine ont rendu quasi-obsolètes dans les pays du Nord.

IMPACT DE L’INFECTION À VIH EN AFRIQUE

Mais l’avènement, aux tous débuts des années 80, de

l’infection à VIH, allait changer la donne.

Cataloguée, initialement, à tort ou à raison, comme une

maladie de riches et puissants libertins occidentaux, ce qui

boosta la recherche médicale pour trouver des remèdes, elle

finit par connaître, en Afrique au sud du Sahara, une expansion

rapide, avec atteinte préférentielle des couches socialement

vulnérables. Cela était dû à la faiblesse des systèmes

sanitaires africains confrontés à des défis gigantesques et

dépourvus de moyens.

Pour éviter une catastrophe humanitaire programmée, la

communauté internationale, dut se résoudre à mettre en place

des stratégies inspirées de la santé publique, qui connut un

renouveau.

LA GLOBALISATION DES RISQUES AVEC LE SRAS

Mais c’est l’apparition du SRAS, en 2002, en Chine, qui va

marquer un véritable tournant dans le domaine de la santé

publique moderne. Depuis lors, l’humanité a connu plusieurs

épidémies de même nature, comme la grippe aviaire à A/H5N1,

la grippe A/H1N1, le MERS-CoV, la grippe aviaire A/H7N9.

Pour la première fois, l’humanité est confrontée à des agents

pathogènes nouveaux, facilement transmissibles (voie

aérienne), habituellement rencontrés dans le monde animal,

dont l’identification fait souvent perdre un temps précieux, avant

l’élaboration de plans de riposte.

Cela donne lieu à des affections virales, d’allure grippale, très

contagieuses, impossibles à éradiquer par un traitement

étiologique et n’ayant pas encore de vaccin.

Leur spécificité réside dans le fait que ces affections ont un fort

potentiel de désorganisation de la société (panique généralisée,

paralysie des systèmes productifs…) et que les mesures

préventives préconisées par les autorités sanitaires sont

revêtues du sceau de l’urgence, quelquefois revêtu d’un

manteau de sécurité nationale.

MENACES SUR LA CIVILISATION HUMAINE AVEC LE

COVID-19

La nouveauté, concernant le COVID-19 est que ce virus allie

une rapidité de propagation inouïe à une virulence inédite

responsable d’un débordement rapide des structures de soins

et d’une mortalité importante, certes moindre que celle des

grands fléaux qui ravagent nos pays sous-développés, mais

plus spectaculaire et plus médiatisée.

Étreints par l’incertitude et l’angoisse existentielle, les citoyens

des pays occidentaux en arrivent à se familiariser avec les

courbes épidémiques, qui côtoient désormais les bulletins

météorologiques dans la presse aussi bien écrite que celle

audiovisuelle.

La pandémie actuelle, est une zoonose née d’une promiscuité

amplifiée par la surpopulation dans certains pays, entre

hommes et animaux. Elle illustre parfaitement la place centrale

que vont désormais jouer les problématiques écologiques, au-

delà du changement climatique, sur la préservation de la santé

aussi bien humaine qu’animale, selon le vocable pertinent de

« One Health »

Le COVID-19, comme les autres maladies émergentes

compromet l’accessibilité aux soins et la continuité de la prise

en charge d’autres affections, en raison de difficultés d’accès

aux structures sanitaires submergées de patients graves et

contagieux, de ruptures de stocks de médicaments, entre

autres.

Nous citerons, comme exemple, la maladie à virus Ébola en

Afrique de l’Ouest, en 2014, dont le taux de mortalité – dans le

même laps de temps – était même inférieur à celui d’autres

affections transmissibles (paludisme, diarrhées, tuberculose,

VIH…).

Concernant la pandémie actuelle due au COVID-19, il s’agit

plutôt, dans le contexte de pays développés, des maladies non

transmissibles telles que le diabète, l’hypertension qui

constituent, d’ailleurs, des facteurs aggravants de l’affection,

surtout quand ils ne sont pas bien suivis et équilibrés.

LE DROIT À LA SANTÉ POUR TOUS

La pandémie actuelle a mis en évidence le fait qu’à cause des

politiques de libéralisation sauvage prônant le désengagement

de l’État, des secteurs sociaux, les systèmes sanitaires de pays

réputés riches se sont considérablement affaiblis. Cela a eu

pour conséquences l’exposition des personnels de santé à des

risques inconsidérés (pénurie d’équipements de protection

individuelle et même de masques). Cela explique également la

surmortalité des patients due à un déficit de lits

d’hospitalisation, d’équipements et mêmes d’intrants comme

des produits anesthésiques…

Pire, on a pu observer dans des pays comme les États-Unis,

des problèmes d’accessibilité financière aux soins, avec des

factures astronomiques pour des patients simplement testés ou

traités pour une coronavirose au COVID-19.

En outre, le COVID-19 a conduit, dans plusieurs pays, au

confinement total et à la paralysie des systèmes de production.

C’est une démonstration, par l’absurde de l’importance

d’investir dans la santé, qui au-delà de l’amélioration

intrinsèque de la qualité de vie, pourrait même augmenter la

productivité en réduisant aussi bien la mortalité que l’invalidité.

Il devient donc impératif, pour tous les pays, d’augmenter les

allocations budgétaires à la santé comprise au sens large mais

aussi de bâtir de solides systèmes de couverture sanitaire

universelle.

Le COVID-19 nous administre la preuve que les risques liés

aux maladies émergentes sont devenus tangibles et menacent

la civilisation humaine. Les systèmes sanitaires devraient donc

prendre toutes les dispositions pour éviter la survenue d’une

nouvelle maladie émergente ou alors le cas échéant, opposer

une riposte rapide et efficace.

C’est pourquoi, il faudra s’efforcer d’accroître la prise de

conscience des décideurs du monde sur la nécessité d’intégrer

les maladies émergentes dans le système mondial d’alerte

précoce multi-dangers, incluant les cyclones, séismes,

tsunamis et ayant des ramifications jusqu’au niveau

communautaire.

Il importe aussi de se pencher sur l’éventualité de mise en

place, après l’épidémie de COVID-19, d’un nouveau TPI, un

« tribunal présidentiel international » pour évaluer le degré de

responsabilité de tous ces dirigeants imprévoyants, parfois

mêlés à des transactions douteuses, qui ont sous-estimé le

danger de cette nouvelle pandémie.

Dr Mohamed Lamine LY

Grand-Mbao ; Cité Baye Niasse