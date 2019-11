La Société civile exige la tenue des élections locales en juin 2020…

Après le Forum civil, c’est au tour d’autres organisations de la Société civile de dénoncer le report des élections locales sine die.

En conférence de presse hier, l’Ong 3D, la Cosce, la Raddho, Africa Jom Center et d’autres structures, mais aussi l’universitaire Ngouda Mboup soutiennent que les motifs invoqués pour le report sine die des élections départementales et municipales et la prorogation des mandats des conseillers territoriaux élus le 29 juin 2014, « ne visent ni l’intérêt général ni le respect des principes démocratiques, encore moins le respect du droit fondamental de suffrage ». Dès lors, il urge, selon eux, de fixer la tenue des élections dans un « délai raisonnable », qui n’entraîne pas une prorogation du mandat des élus territoriaux au-delà d’une année.

Sur ce, ils recommandent la tenue des élections territoriales «au plus tard le dimanche 28 juin 2020 ». En outre, rapporte Le Quotidien, ces organisations de la Société civile souhaitent l’évaluation de l’élection présidentielle du 24 février 2019 et l’élaboration des termes de référence de l’audit du fichier électoral par la commission du dialogue politique «au plus tard fin novembre 2019 », l’audit complémentaire du fichier électoral « dans le courant décembre 2019-janvier 2020».