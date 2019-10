La société de transports Dakar Dem Dick s’achemine vers des lendemains difficiles.

Des difficultés qui commence déjà avec le paiement des salaires, selon nos confrères de Les Echos, qui évoquent également la menace que constituent le Train express régional (Ter) et Bus Rapid Transit (Brt).

« La vérité est que Dakar Dem Dikk est fortement menacée par le Brt et le Ter. S’ils commencent à fonctionner, nous aurons d’énormes difficultés parce que les gens ne vont pas prendre Dakar Dem Dikk, en sachant qu’il y a plus rapide et plus commode. Quand le Ter commencera à fonctionner, avec sa capacité à absorber des voyageurs par jour, ce sera un manque à gagner terrible pour la société », confie une source citée par le quotidien.