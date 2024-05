L’acteur Johnny Wactor tué par balles en pleine rue

L’acteur américain Johnny Wactor, célèbre pour son rôle dans le feuilleton « Hôpital central », a été tué par balle le samedi 25 mai à Los Angeles. Âgé de 37 ans, Wactor a été abattu par des individus en train de vandaliser sa voiture, comme l’a confirmé sa mère à NBC Los Angeles.

Le monde du cinéma américain est en deuil après la mort tragique de Johnny Wactor. L’acteur a perdu la vie en tentant d’empêcher un groupe de voleurs qui s’en prenaient à son véhicule.

Selon NBC News, la police a reçu un appel à 3 h 25 signalant qu’un homme avait été abattu dans le quartier après avoir confronté trois individus essayant de retirer le convertisseur catalytique de sa voiture. Un porte-parole de la police de Los Angeles a indiqué qu’un des suspects avait utilisé une arme de poing pour tirer sur Wactor, qui a été déclaré mort sur place. Les trois hommes ont ensuite pris la fuite à bord d’un véhicule, dans une direction inconnue.

L’agent de Wactor, David Shaul, a également confirmé le décès de l’acteur. « Johnny Wactor était un être humain exceptionnel », a déclaré Shaul dans une interview à Variety. « Non seulement un acteur talentueux et dévoué à son métier, mais aussi un véritable exemple moral pour tous ceux qui l’ont connu. Nous défendons le travail acharné, la ténacité et une attitude de ne jamais abandonner. »

Originaire de Charleston, en Caroline du Sud, Johnny Wactor a joué à l’écran pendant plus de 15 ans. Il a débuté sa carrière à Hollywood en 2007 en apparaissant dans la série « Army Wives ». En 2013, il a joué dans le drame surnaturel « Sibérie » en tant que cavalier de taureau de compétition en Caroline du Sud, également nommé Johnny.

Wactor a ensuite fait des apparitions dans des séries telles que « Hollywood Girl », « Criminal Minds », « NCIS », « The OA » et « Westworld ». Il a également joué dans le film « USS Indianapolis: Men of Courage » de 2016 aux côtés de Nicolas Cage et Tom Sizemore. Sa notoriété a véritablement explosé en 2020 lorsqu’il a débuté dans le rôle de Brando Corbin dans « General Hospital », un rôle qu’il a interprété dans plus de 160 épisodes jusqu’en 2022.