L’Afrique dans la guerre Israël-Palestine…Le rôle de certains pays

La guerre entre Israël et la Palestine et le rôle joué par certains pays en Afrique

Par Dr. Mehenou Amouzou

La date fatidique du 7 Octobre 2023 a été une sombre journée au cours de laquelle plus de 1200 Israéliens, au moins 40,000 Palestiniens dont 18,000 enfants et plus de 13,000 femmes ont été tuées. Aujourd’hui cette guerre continue à décimer des centaines d’individus chaque jour. Pourquoi les grands pays tels que les Etats Unis d’Amérique, la France, l’Angleterre, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, la Russie, etc., n’ont pas su prévenir ce conflit en favorisant la création de deux états (l’état Israélien et l’état palestinien)?

Pourquoi la résolution de 1967 qui ordonnait la création de deux états n’est pas respectée jusqu’à maintenant, alors que pour la Corée du Sud et la Corée du Nord, les deux Soudan, les deux Allemagnes (l’Allemagne de l’Est et l’Ouest, l’Erythrée et l’Ethiopie, la réunification a été faite sous l’auspice de l’ONU et de différentes organisations internationales.

Pourquoi Israël et la Palestine ne vivraient pas en bon voisinage? Est ce à dire qu’il n’y aurait aucune volonté des grands acteurs ci-dessus mentionnés à œuvrer pour la construction des deux états ? En tout cas l’ONU qui a pu régler la majorité des conflits est incapable de résoudre ce problème.

Israël et la création d’un état Palestinien

Selon notre analyse et au vu des événements actuels il sera difficile d’envisager la création d’un état Palestinien. Israël a une suprématie militaire, générée par l’Occident. Ses armements ne lui coûtent rien. Elle reçoit les dernières technologies militaires et des bombes gratuitement; elle n’a pas de budget militaire à dépenser.

Nous pouvons en déduire qu’Israël ne s’oppose pas à la création d’un état Palestinien mais elle y est obligée par ses sponsors militaires et financiers. Depuis 1967 jusqu’à nos jours, l’Occident alimente cette guerre. Si Israël devait utiliser ses ressources propres nous pensons qu’elle aurait mis fin au conflit car la guerre coûte cher et elle n’en a pas les moyens. Le conflit s’éternise soutenu par les états occidentaux.

Nous entendons couramment dire qu’Israël est le seul pays démocratique dans le moyen orient respectant le droit de l’homme, et très souvent les pays qui le disent ne sont autres que ceux qui alimentent Israël en moyens militaires et financiers.

L’hypothèse probable de voir la fin de cette guerre qui a trop duré serait le déclin de l’hégémonie occidentale lequel engendrerait des problèmes d’ordre économique et militaire très graves au niveau national et international.

Ce sont toujours les mêmes qui s’opposent à toutes les résolutions de l’ONU en faveur d’un cesser le feu. Il y a peut être une cause sous-jacente à ce genre de comportement; les USA ne produisent plus comme avant, ils importent presque tout de la Chine et de d’autres pays, ce qui affaiblit économiquement l’occident. Cette situation ressemble à celle qui existait avant la deuxième guerre mondiale.

Le taux de chômage en occident en 1933 était très élevé dans tous les grands pays industrialisés, la récession économique était partout: USA 37.6%, UK 19.9%, Suède 23.2%, Norvège 33.4%, Hollande 26.9%, Germany 36.2%, France 14.1% etc. Les familles étaient obligées de chercher leur nourriture dans les dépôts d’ordures. A la fin de la deuxième guerre mondiale et selon le Major General Smedley D. Butler, il avait 21,000 millionnaires nouveaux aux Etats Unis.

Le taux de chômage très élevé au début de la guerre a été gommé par de nombreuses pertes en vies humaines. Malgré tout, on parle de la relance économique sans prendre en compte le nombre de morts généré par cette guerre.

Combien de temps ce conflit va t- il encore durer? Malgré la perte importante de ses soldats, Israël continue à mener un combat qui dure depuis déjà dix mois. Une question se pose, comment fait elle pour renflouer ses troupes ?

La filière Africaine pour alimenter les troupes Israéliennes.

L’état d’Israël n’est pas le premier pays à solliciter des combattants auprès des gouvernements Africains. Ce sont des mercenaires car ils ne sont pas déclarés par leurs pays respectifs et sont sans foi ni loi. Tout se passe en catimini, en échange de dollar mais la moitié de la solde des participants africains est retenue par certains officiers. La plupart des soldats envoyés sont mal préparés, ils partent croyant qu’ils vont survivre et retourner chez eux, mais reviennent blessés ou dans des cercueils.

L’Arabie Saoudite avait utilisé les soldats Africains au cours de la guerre de Yémen. Ce conflit avait été initié par les mêmes pays qui soutiennent Israël. Il avait eu aussi des centaines de milliers de morts, de blessés, de déportés et de la famine. L’Arabie Saoudite et Israël ont préféré utiliser des soldats étrangers, pour défendre leurs causes et protéger leurs ressortissants.

Pour les soldats africains tombés au champ d’honneur en Israël, les gouvernements participent seulement au frais d’enterrement et la famille est laissée pour compte. La plupart du temps le foyer ne vivait que de la seule paie du père, ce dernier décédé, sa veuve qui était mère africaine au foyer se retrouve totalement démunie, dans la misère et la souffrance. Les enfants sont alors contraints d’abandonner l’école et parfois l’apprentissage.

La responsabilité en revient aux chefs de gouvernement ou aux présidents des pays qui ont pris la terrible décision d’envoyer leurs ressortissants combattre.

Il y a eu plus de bombes larguées sur Gaza que sur Dresdner en Allemagne, Hiroshima et Nagasaki au Japon. Au cours des 10 derniers mois de guerre, des villes entières de la Palestine, ont été rasées complètement. Le combat n’est pas équitable ; la Palestine est sous équipée par rapport à Israël soutenue en plus par l’occident. Nous constatons que cette guerre s’éternise parce que les militaires étrangers sont mis en première ligne.

Les dirigeants d’Afrique Noire qui sont impopulaires auprès de leur population, ont envoyé leurs soldats en Israël comme on envoie des animaux à l’abattoir. Comme nous l’avons précisé dés le début, ces militaires ne sont pas préparés, ils sont seulement entrainés pour contenir la population.

Le monde entier a pu constater la démonstration du Groupe Hamas et comment l’attaque a été organisée et perpétrée le 7 Octobre 2023.

Du point de vu de plusieurs experts militaires, cette attaque a été minutieusement préparée alors que les soldats africains envoyés sur le Front ne sont même pas armés ou à peine. Il est évident qu’ils ne pourront pas tenir dans de pareilles conditions. Et si cette guerre devait se généraliser, comme la première guerre mondiale et la deuxième, est ce que les Africains iraient combattre pour l’Europe pour des promesses qui ne seront pas tenues? Va t- on demander aux populations locales de contribuer à l’envoi de nourriture pour le Vieux Continent alors que ces dernières n’ont rien à manger ?

L’Occident n’a jamais reconnu ni les valeurs culturelles, scientiques et sociales de l’Afrique ; elle la traite comme un laboratoire d’essai. Malheureusement la guerre Israélo-palestinienne a montré un autre aspect politique peu reluisant dans lequel certains dirigeants téléguidés par les occidentaux mènent leur peuple comme des moutons et œuvrent contre les intérêts de leur propre pays.

Certains pays qui étaient hier plus pauvres que l’Afrique sont devenus des pays développés à l’instar de la Chine et de l’Inde pour qui jusqu’en 1975, 90 à 95% de leur population n’avaient pour seul moyen de locomotion qu’un vélo. Parallèlement à cette époque là, la Cote d’Ivoire était mieux organisée et développée que ces deux pays. Actuellement la Chine occupe la première place économique du monde et le nombre de milliardaires en dollars est de 814, en 2e place les USA 800, en 3e place l’Inde 271.

On peut aussi citer la Malaisie, la Thaïlande, et Singapour qui ne vivait que du tourisme dans les années 80. Quand Mr Lee a pris le pouvoir, il a transformé le petit Singapour en un géant incontournable. On ne peut même pas comparer, la France, la Belgique, l’Angleterre, l’Allemagne etc., au Singapour d’aujourd’hui. Pourquoi le Togo, le Niger, le Burkina-Faso, la Cote d’Ivoire ne deviendraient pas le Singapour de l’Afrique ?

Les pays africains pourraient jouer un rôle important sur la scène internationale et dans la résolution de certains conflits s’ils acceptaient de parler d’une seule et même voix. Au lieu de cela ils engagent de jeunes et vaillants hommes dans une guerre qui ne les concernent pas, gaspillant ainsi les forces vives du Continent Africain.

Dr. Mehenou Amouzou a obtenu son « Master in Business » à l’ « European Advanced Institute of Management » ainsi qu’un Certificat en finance et investissement à Paris (France). Il a complété ses études dans les Relations Internationales et les Stratégies Politiques et de Défense et a obtenu son Doctorat de Philosophie en Finance.

CONTRIBUTION A CET ARTICLE :

Georges D. Ossavou, Ray West, Fundacion Paraiso Sin Fronteras, Mr. Morgan Lewis, Amouzou Nkrumah Production, Nouho Kamara, Mr. Yves Adjeme, Vassiriki Traore, Hilaire Avomassodo & Toure Moussa.