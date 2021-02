Le Sénégal est loin des rampes de l’émergence. Désormais, on ne peut plus être notaire à vie. L’âge de retraite a été ramené par décret à 75 ans avec une possibilité de prorogation de 3 ans, soit 78 ans. L’information est donnée par le président de la Chambre des notaires du Sénégal (CDNS), Me Alioune Kâ, au quotidien national Le Soleil.

Une information qui risque de ne pas plaire à certains jeunes qui veulent pratiquer ce métier.