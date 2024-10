L’ancien joueur de l’OM, Abdelaziz Barrada, est mort

Le monde du football est en deuil ! Abdelaziz Barrada est mort à l’âge de 35 ans. Comme confirmé par la Fédération marocaine de football (FRMF), l’ancien international marocain aurait succombé à une crise cardiaque. Né à Provins en région parisienne et passé par la réserve du PSG, Barrada n’aura jamais eu sa chance avec le club de la capitale mais a fait très jeune le choix de représenter le Maroc, dont il défendra les couleurs avec brio aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 puis à la CAN 2013 notamment.

Révélé avec Getafe en Espagne, le milieu offensif réputé pour la qualité de son pied droit s’exilera ensuite un an à Al-Jazira dans le Golfe, avant de revenir en Europe par la grande porte en signant à l’Olympique de Marseille version Marcelo Bielsa. Sous les ordres d’El Loco puis Franck Passi et Michel, son passage sur la Canebière n’atteindra toutefois pas les sommets espérés (45 matchs joués en deux saisons entre 2014 et 2016 pour 3 buts et 9 passes décisives). Idem pour ses performances en sélection, où son compteur restera bloqué à 28 capes pour 4 buts après son ultime match en 2015 à seulement 26 ans.

Après l’OM, Barrada enchaînera des expériences dans des clubs de seconde zone comme Al Nasr Dubaï, Antalyaspor, le Gimnàstic de Tarragone et Al-Shahania avant de raccrocher les crampons après une dernière expérience à l’US Lusitanos Saint-Maur en 4e division française. Il avait récemment enfilé le costume de consultant sur beIN Sports en France à l’occasion de la dernière CAN. La rédaction d’Afrik-Foot présente ses condoléances à tous ses proches.