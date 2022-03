L’appel du PDS de France pour le contrôle de l’Assemblée nationale

La fédération PDS de France s’est réunie ce samedi 5 Mars 2022 à Paris.

L’objet de notre rencontre s’articulait autour de 2 points essentiels, à Savoir :

– Faire le bilan des élections locales au Sénégal et De notre participation active depuis la Diaspora.

– Discuter des perspectives en direction des Législatives du 31 juillet 2022.

A l’entame de notre rencontre, la fédération PDS de France a salué et a félicité toute l’opposition pour leur percée significative et très représentative de l’électorat national.

C’est ainsi, de nos échanges fructueuses, le fédération PDS de France constate unanimement que, n’eut était l’absence du frère SGN et de notre Candidat, Karim Wade, de nos invalidations et Forclusions de listes sur environ 130 circonscriptions territoriales, notre parti le PDS, locomotive de la Grande Coalition Wallu Sénégal, aurait pu améliorer son score en terme de voix, entre 200 à 300 Milles voix minimum et de ce fait, confirmerait notre leadership incontestable de la 1ère force politique de l’opposition comme nous l’avions toujours été jusqu’en 2017, date de notre dernière participation à des élections.

À cet effet, les militants de la fédération du PDS de Paris, exhortent le parti à dresser un bilan exhaustif et inclusif de notre participation à ses locales dans le seul but d’en tirer les leçons de nos erreurs et manquements politiques tout au long du processus de notre engagement dans ces élections locales.

Par ailleurs, la fédération PDS de France, incite les responsables à recoller les morceaux de la division issue des investitures par l’appel à l’unissons de tous les frustrés qui étaient parti dans d’autres listes ou abstenus, de revenir pour retrouver leur place et rôle d’antan d’animateur dans le parti.

Toutefois, la fédération PDS de France se réjouit de sa participation indirecte dans la communication et son soutien financier à plus de 10 communes via sa cagnotte constituée et repartie équitablement entre la région de Sédhiou et le département de Vélingara et dont un compte rendu fidèle a été fait et approuvé par tous les responsables présents à cette réunion.

A cet égard, nous nous réjouissons du score Honorifique et salutaire de la Grande Coalition Wallu Sénégal à ses élections locales au regard de notre participation ponctuée de ruptures de compagnonnage, sur uniquement un ratio de 427 collectivités territoriales sur les 557 existantes.

En tirant ainsi les leçons de ces locales et en direction des prochaines législatives du 31 juillet 2022, la Fédération PDS de France soutien unanimement l’idée de mettre en place une grande et large coalition de l’opposition représentative dans le seul optique de prendre le contrôle de l’assemblée nationale majoritairement pour y changer son fonctionnement, redorer son blason d’image indigne de la représentation nationale avec la majorité actuelle, rétablir une vraie République et l’état de droit par des Lois correctives bénéfiques au peuple et au jeux de la démocratie orpheline depuis 2012.

S’appuyant sur les leçons de notre échec collectif de 2017 où un appel à l’union de l’opposition du frère SGN, le Pr Wade, n’avait pas été suivi d’effet par le jeu trouble de certains acteurs politiques se disant opposant au régime, le PDS de France appelle aux leaders de l’opposition à plus de maturité et à plus de vigilance par rapport aux partisans de la division de l’opposition qui ont toujours travaillé pour Macky sall au détriment de l’union sacré que réclame le peuple souverain ( Jurisprudence de 2017 de Oumar Sarr et de Idrissa seck, aujourd’hui avec Macky).

A ce précédent échec patent de l’opposition, la fédération PDS de France appelle en toute urgence que les partis de l’opposition républicaine et du changement, à se réunir d’urgence pour acter leur union sacrée au nom du peuple désabusé et de formaliser très rapidement leurs plénipotentiaires dans les commissions administrative de révision des listes électorales au niveau national et au sein de la diaspora ; ce qui à ce jour n’a pas encore été fait par les instances des partis respectifs de l’opposition et ce qui est regrettable.

Autant, le peuple et l’opposition tirent le bilan de la majorité actuel, autant l’opposition dans son ensemble doit tirer le bilan de ses précédents et propres échecs au niveau national et dans la diaspora en regardant la réalité en face. Et cette réalité est que l’opposition n’a plus le droit de poser des actes et de faire les mêmes choix qui nous avaient mené à l’échec pour des histoires d’égo, de mauvaise posture et par manque d’éthique et de morale pour certains acteurs qui ne vivent que de politique comme 1er revenu, entrainant des détournements de fonds et de moyens de campagne, comme nous l’avions vécu, ici, en France aux dernières élections législatives de 2017.

Par conséquent, la fédération PDS de France, ne voit que 2 Choix qui se présentent pour l’opposition :

L’union sacrée pour contrôler l’assemblée nationale et corriger nos échecs de lutte pacifique

Ou ouvrir le grand boulevard de la continuité vers l’abîme à une majorité mécanique qui permettrait à Macky sall de réclamer une 3éme candidature en mettant le pays à feux et à sang ! ce qui n’est pas souhaitable pour tous.

Fait à Paris, le 5 Mars 2022