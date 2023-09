de g à dr : Macky Sall, Amadou Ba et Harouna Dia

L’APR authentifiée « Harouna Dia » en colère contre…Macky et Amadou Ba

L’APR authentique, ça vous dit ? C’est ce machin créé par un groupuscule de responsables de l’Alliance Pour la République pour soutenir la candidature d’un membre originel du parti de Macky Sall. Ces responsables ont rejeté les candidatures de tous les autres membres de l’APR qui n’étaient de la première heure. Un acte de ségrégation politique mis en place par le milliardaire Harouna Dia pour mieux soutenir la candidature de son poulain, Abdoulaye Daouda Diallo. Malheureusement ce dernier a été recalé au profit d’Amadou Ba qui était la cible de l’APR Authentique.

Le 23 juillet, une tendance au sein de l’APR était créée, uniquement pour orienter le choix de Macky Sall sur un membre de la première heure. L’APR Authentique voulait saper la candidature d’Amadou Bâ, ancien membre du Parti socialiste et membre de l’APR après la prise du pouvoir par Macky Sall. L’APR Authentique avait un candidat, Abdoulaye Daouda Diallo, président du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE).

L’APR Authentique était parrainée par le milliardaire Harouna Dia depuis son magasin réfrigéré de Ouagadougou au Burkina Faso. Ce groupuscule insignifiant, qui n’a aucun poids cherchait à nuire la candidature d’Amadou Ba. Tout le monde savait depuis le début que Macky Sall avait porté depuis fort longtemps son choix sur son Premier ministre. Madiambal Diagne soutient que depuis 2 ans, le Président de la République Macky Sall lui avait fait part de son choix sur Amadou Ba pour être le candidat de la mouvance présidentielle en 2024.

Xibaaru est en mesure de confirmer cette sortie de Madiambal Diagne. Un membre éminent de la mouvance présidentielle, aujourd’hui rappelé à Dieu (Qu’IL l’accueille dans son Paradis), nous confiait lui aussi il y a deux de cela après la nomination d’Amadou Ba au poste de coordonnateur de Benno Bokk Yakaar que ce sera lui le prochain candidat de la mouvance présidentielle. Son Choix fait, Macky Sall en bon démocrate, a voulu que ce soit la Conférence des leaders de Benno Bokk Yakaar qui ait le dernier mot sur celui qui portera son étendard en 2024.

A l’unanimité, leur choix s’est porté sur Amadou Ba qui rencontre celui de Macky Sall. Aujourd’hui, le choix de Macky s’étant porté sur Amadou Bâ, les membres de L’APR authentique sont fous de rage. Ils menacent de leurs foudres la mouvance présidentielle puisque leur candidat n’a pas l’onction du Président de la République Macky Sall. N’oubliez qu’on est en saison des pluies qui est celle des crapauds.

Et c’est en pleine saison des pluies que Macky Sall et la Benno Bokk Yakaar ont décidé enfin de déclarer Amadou Ba candidat de la mouvance présidentielle. Suffisant pour que des membres insignifiants de ce groupuscule qui revendique sans rire le titre de « APR Authentique » se mette à coasser. La danse des crapauds ! Les amis de Aliou Ndao Fall, secrétaire national chargé de la Diaspora, membre fondateur de l’APR Authentique, sont en colère sur le choix de Amadou Ba.

Et ils ne veulent pas se conformer à la discipline du parti. Des alliés de petits calibres désapprouvent le choix de Macky Sall comme Diaraf Sow et son parti ADAE/J. Des personnes insignifiantes qui démissionnent de l’APR. Comme un certain Patrice Sané, membre de la Convergence des cadres républicains. Doit-on en pleurer ou doit-on en rire ? C’est comme si c’est le monde qui se trouve à l’envers. Des personnes qui n’ont aucune représentativité qui se mettent à vouloir imposer leur volonté au Chef de l’Etat.

A part les responsables minoritaires de l’APR Authentique, Aliou Ndao Fall qui n’a aucune base et Harouna Dia qui passe plus de temps au Burkina Faso qu’au Sénégal, Benno Bokk Yaakaar, dans son écrasante majorité, soutient le choix porté sur Amadou Ba. Leurs efforts de faire chanter Macky Sall sont voués à l’échec. Ils ne peuvent que s’y conformer ou alors la porte de sortie leur est grandement ouverte puisqu’ils vont être les plus grands perdants dans tout cela. La mouvance présidentielle, dans son écrasante majorité, est aujourd’hui derrière Amadou Ba.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn