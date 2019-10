L’APR Grand Yoff salue la libération de Khaf

L’APR de Grand Yoff salue la libération de Khalifa SALL et les retrouvailles avec le Président WADE.

L’APR de Grand Yoff apprécie positivement, comme tout sénégalais préoccupé par l’unité et la cohésion nationale, les actes hautement symboliques et fortement humanistes pris par SEM Macky Sall, de l’inauguration de la Grande mosquée de Massalikul Jinan à la libération de Khalifa Sall en passant par les retrouvailles avec le Président Abdoulaye WADE. Par ce geste, le Sénégal vient encore une fois d’administrer à la face de l’Afrique et du monde entier, une leçon de démocratie, de tolérance, de dialogue , de dépassement et de résilience.

L’ APR félicite le Président de la République pour ce courage politique, c’est à dire cette capacité à dépasser les contingences lourdes et à ne mettre que l’intérêt supérieur de la nation au centre de ses décisions et l’encourage à créer les conditions entières et totales pour un climat social, politique et religieux apaisé. Elle l’exhorte à maintenir la dynamique et à l’élargir au corpus social notamment syndical pour que le PAP II (2019-2023) balise l’entrée définitive de notre pays dans le cercle des pays émergents.

L’APR de Grand Yoff réserve une mention spéciale au Khalife général des mourides et à l’ensemble des khalifes généraux, qui de près ou de loin, ont contribué à cette paix des cœurs et des esprits et prie pour une santé et longue vie à nos si chers régulateurs sociaux.

Cheikh NDIAYE

Responsable Politique APR GRAND YOFF