L’armée vole au secours des militaires invalides

Les militaires morts ou blessés au front et donc devenus des invalides n’ont pas été oubliés par la Grande Muette. Hier les services sociaux des Armées sont montés au créneau lors de la journée de solidarité des armées présidée par le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba. La famille d’un soldat décédé a reçu les clés d’une maison à la cité Comico tandis que des militaires blessés en opérations intérieures ont reçu des terrains.

Cette 3ème édition de la journée de solidarité des Armées, tenue au Cercle Mess des officiers de Dakar, a permis de doter Keur Jambaar Yi d’un véhicule de dix places afin de faciliter les déplacements des pensionnaires. L’appui concerne également du matériel de bureau et un chèque de 30 millions de frs offerts à la Fédération des groupements et associations féminines de la famille militaire du Sénégal.

Le ministre Me Sidiki Kaba a indiqué à cette occasion que « cette journée atteste de l’importance que les Armées accordent à la dimension humaine du commandement. Il ne pouvait en être autrement, car c’est au sein de l’institution militaire que l’on retrouve ce solide ancrage aux vertus de cohésion et de camaraderie qui s’incarnent si bien dans les notions de fraternité d’armes et d’esprit de corps ».

Le directeur de l’Action sociale des armées (DASA), le colonel Diagne Diouf, a magnifié la tenue de cette journée de solidarité des armées. « Elle est l’occasion de montrer l’importance que les armées accordent au social dans le domaine de son organisation et de ses actions quotidiennes » a dit l’officier supérieur.

« Cette journée de solidarité constitue également une opportunité d’introspection et de resserrement de leurs liens de confiance réciproque et de dévouement aux principes sacro-saints de la cohésion sociale et de l’esprit de corps dans les armées. C’est cet esprit de solidarité d’ailleurs qu’incarnent les différents partenaires des Armées qui s’engagent généreusement et spontanément dans cette action de solidarité démontrant ainsi la force de leur esprit citoyen et patriotique » a indiqué le colonel Diouf, directeur de l’Action sociale des Armées (DASA) dans les colonnes du journal Le Témoin.