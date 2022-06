Lass Badiane : « Macky Sall a perdu l’estime de la majorité des sénégalais »

MON « AMI » MACKY SALL, SEUL AU MONDE !…Par Lass Badiane

Ce n’est pas simplement des soutiens, qu’il a perdu mais l’estime que la majorité des sénégalais avait pour lui.

Quelque chose s’est cassée entre lui et son Peuple !

Ses ministres et DG, petits poltrons, ne peuvent rien lui apporter de positif.

Ils se cachent toujours derrière le rideau lors des crises sociales et politiques. Leurs sorties médiatiques mal réfléchies et les unes plus catastrophiques que les autres contribuent à fragiliser le président de la République, et à donner suffisamment de crédit au leader de l’opposition. Les ministres et DG, sont omniprésents dans les groupes WhatsApp et médias, mais jamais dans leurs bases respectives.

Ils l’ouvrent grandement mais n’arrivent même pas à convaincre leurs petites familles.

Des collaborateurs du président de la République, bénéficiant d’avantages et de privilèges complotent-ils contre celui, qui les a sortis de la précarité, tout en restant à ses côtés ?

Qui a des noms?

Continuez à être condescendants, et à prendre ceux qui vous disent la vérité comme vos ennemis !

À chaque fois, c’est Macky SALL qui arrive à s’en sortir. Pour combien de temps encore ?

LASS BADIANE

PRÉSIDENT MOUVEMENT DIEUM KANAM