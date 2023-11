Côte d’Ivoire : l’assassin de la femme enceinte et de son fils…arrêté par un coiffeur

La traque acharnée contre Gore Bi André Bla Mohamed, instituteur présumé coupable de l’assassinat brutal d’une femme et de son fils à Gbantongouin, a pris fin de manière inattendue à Abobo Baoulé, au cœur d’Abidjan. Selon des vidéos largement partagées sur les réseaux sociaux, c’est un coiffeur du quartier qui aurait joué un rôle crucial dans son arrestation.

Le village paisible d’Abobo Baoulé, au cœur d’Abidjan, a été le théâtre d’un dénouement inattendu dans l’affaire du meurtre de l’institutrice et de son fils à Gbantongouin, une sous-préfecture de Man. Gore Bi André Bla Mohamed, l’instituteur présumé, a en effet été interpellé ce mercredi 29 novembre 2023.

Toutefois, l’assassin de l’institutrice et son fils semble avoir été capturé par un coiffeur local et non par les forces de l’ordre, comme le montrent des vidéos abondamment relayées sur les réseaux sociaux.

« Bravo au coiffeur d’Abobo »

HANN🇨🇮 Bravo au coiffeur qui a appréhendé l’ assassin de l’institutrice et ses enfants.

Avec un sang-froid, il a pris le temps de le coiffer et l’a ensuite appréhendé. 🙏#CIV225 pic.twitter.com/wE4dq1eBNs — Mel Essis Kouadio (@MelEssisKouadio) November 29, 2023

La vidéo de 15 secondes qui captive l’attention montre un attroupement devant un salon de coiffure à Abobo Baoulé. Le coiffeur, avec sang-froid et détermination, empêche l’accès aux curieux. Dans un coin, on distingue l’assassin Gore Bi André Bla Mohamed, assis à même le sol, pieds et poings liés avec des cordelettes jaune et bleue.

La légende de la vidéo proclame : « Bravo au coiffeur d’Abobo qui a identifié et maîtrisé le présumé coupable de l’assassinat de l’institutrice et son fils à Man. Avec son sang-froid, il a pris le temps de le coiffer avant de l’appréhender. »

Selon les informations, le coiffeur aurait remis Goré Bi André Bla Mohamed aux agents du commissariat du 34ᵉ arrondissement, alertés entre-temps. Une autre vidéo de 11 secondes montre en effet les forces de l’ordre embarquant l’assassin présumé dans un véhicule de police, sous les huées de la foule.

Un soulagement pour la communauté éducative

L’affaire a pour rappel, défrayé la chronique. L’institutrice Kéké Loyoh Christelle Flavie, 35 ans, enseignante à l’Epp Gbatongouin 2 et son fils Kouamé Kouassi Moyé Stéphane Samuel, 7 ans, élève en classe de CE1, ont été découverts égorgés, dans deux pièces différentes, le 20 novembre. Le mobile de ces meurtres reste pour l’heure inconnu.

Goré Bi André Bla Mohamed, collègue de la victime au sein de la même école, a été placé en garde à vue et sera présenté au parquet dans les prochains jours, selon des sources policières.

Source Linfodrome