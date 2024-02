L’Association des Juristes Sénégalaises (AJS) dénonce le report de la présidentielle

L’Association des Juristes Sénégalaises (AJS) a réagi suite au report de l’élection présidentielle du 25 février 2024 à décembre 2024. Elle a fait part de « surprise et consternation ».

« Cette décision inédite constitue un précédent dangereux pour l’état de droit et la bonne gouvernance et met à mal la Charte fondamentale de même que les lois et règlements du Sénégal. Elle empêche les populations d’exercer leur citoyenneté en choisissant souverainement, et conformément à l’agenda républicain, la personne qui doit conduire les destinées du pays », a regretté l’AJS dans un communiqué.

La note de poursuivre : « Elle est également à l’origine du climat délétère et de violence qui règne sur le pays depuis son annonce« . À cet égard, I’AJS condamne « fermement » la répression, non pas légitime et encadrée, mais « violente et aveugle » exercée sur les populations dans leur liberté d’expression et leur droit à manifester ainsi qu’à l’égard des journalistes, notamment des femmes, dans l’exercice de leur métier.

« Forte de 50 ans de défense des droits humains, en particulier ceux des femmes et des enfants, I’AJS condamne vivement cette violence et réaffirme son attachement indéfectible pour la préservation de la dignité humaine », souligne le communiqué.

Ainsi, devant la gravité de l’heure qui, sleon l’AJS, marque un tournant majeur et critique dans la vie de notre pays, elle exhorte les autorités et institutions compétentes à veiller au respect de la constitution dans sa lettre et son esprit, ainsi que du calendrier électoral, pour des élections inclusives, transparentes, régulières et crédibles. Non sans inviter « particulièrement les acteurs de la vie politique à sauvegarder les valeurs. traditionnelles d’éthique, de démocratie et de dialogue, gages de stabilité et de paix sociale, qui ont toujours fait la fierté du Sénégal ».