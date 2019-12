Le Barça sanctionné lors du Clasico

Mercredi soir lors d’un Clásico qui ne restera pas dans les mémoires, des supporters du Barça pro-indépendance se sont manifestés, ce que la Fédération espagnole de football (RFEF) n’a pas apprécié. Dans le viseur de la RFEF, pas le tifo géant appelant à des négociations pour l’indépendance de la Catalogne, mais… des ballons, lancés par des indépendantistes sur la pelouse.

Dans son rapport, l’arbitre Alejandro Hernandez Hernandez a signalé « une minute et trente secondes » d’interruption de match à la 55e minute, pour cause de « jets de ballons de la part du public sur le terrain de jeu ». Et à la fédé espagnole, on ne déconne pas avec les ballons. La preuve : la RFEF inflige une amende de 1 500 euros et un « avertissement de fermeture » du Camp Nou au FC Barcelone. La raison invoquée : « trouble à l’ordre de caractère grave lors d’un match ». Rien que ça.

Aucune amende pour le Barça en revanche, coupable d’aligner Rakitić et Sergi Roberto en guise de successeurs de Xavi et Iniesta.