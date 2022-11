Le BHS rejette son prêt bancaire…l’enseignant sabote les guichets automatiques

M. Wade, enseignant de profession, est un client de banque bien particulier. Car le quidam, mécontent d’un rejet de prêt par la Banque de l’habitat du Sénégal (Bhs), n’a trouvé rien de mieux que de se venger.

Et le quidam a jeté son dévolu sur les guichets de retrait automatique (Gab) de la banque, pour bloquer leur système de fonctionnement. Et dans sa logique, il s’est rendu dans plusieurs agences pour perpétrer ces actes de sabotage. Ce qui lui a valu une pluie de plaintes. L’un des plaignants du nom de M. A. Ndiaye, responsable à la direction de la BHS, a fait savoir que le mis en cause n’en est pas à son premier coup d’essai. Récemment, il s’est introduit dans un lieu où se trouve leur Gab de l’Agence Cheikh Anta Diop, pour y introduire deux agrafes. Ce qui va entraîner un blocage du système de fonctionnement, rapporte « L’As ».

Pis encore, dans le courant du mois de février 2022, le quidam, furieux d’un rejet de demande de prêt, s’est défoulé sur certains agents de ladite institution, pour proférer des injures et des menaces contre eux. Sur ce, M. Ndiaye a commis un huissier pour constater les faits, avant de se rendre à la police de Médina pour porter plainte contre le mis en cause M. Wade. L’enseignant récidiviste M. Wade, déféré pourtant une fois au parquet par la police de Dieuppeul pour violences et voies de fait, a, dans un premier temps, nié les faits.

Mais il sera trahi par les vidéos obtenues à travers une clé USB grâce aux caméras de surveillance branchées au niveau de la Banque, mais aussi par d’autres témoignages des employés de cette banque, exerçant dans d’autres agences. Sachant alors que les carottes étaient cuites pour lui, il passe aux aveux et déclare avoir agi ainsi pour avoir subi des injustices de la part de la banque. Des allégations qui ne vont guère convaincre les limiers qui vont le placer en garde-à-vue, avant de le déférer au parquet pour plusieurs charges dont voies de fait et atteinte à la propriété d’autrui, injures publiques et diffamation.