Le budget du ministères des Forces armées arrêté à plus de 513 milliards F CFA

Les députés ont voté, jeudi, le projet de budget 2023 du ministère des Forces armées, arrêté à la somme de 513 milliards 377 millions 040 mille 441 francs CFA en Autorisations d’engagement et à 272 milliards 345 millions 969 mille 845 francs CFA en Crédits de paiement.

Ce projet de budget a été adopté tard dans la soirée par 84 députés; 76 députés de l’opposition se sont abstenus sur le programme ‘’Sûreté publique et Maintien de l’ordre ». Les travaux de cette séance plénière ont été dirigés par le président de l’Assemblée nationale, Docteur Amadou Mame Diop.

Le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, a défendu le projet de budget de son département ministériel, en présence de ses collègues des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Bâ, et du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions, Samba Sy, renseigne APS.