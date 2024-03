Le club C50% PN condamne l’agression de Maimouna Ndour Faye

C’est avec consternation que le Club C50% PN a appris la triste nouvelle de l’agression barbare et injustifiée dont a été victime notre compatriote la journaliste Maïmouna Ndour Faye, directeur de 7TV.

Nous lui apportons notre totale solidarité et lui souhaitons un prompt rétablissement. Il est impératif que la lumière soit faite au plus tôt et que des mesures fermes soient prises incessamment pour que cela ne se reproduise plus.

Notre Club s’associe également à toutes les voix qui se sont levées pour condamner cet acte inacceptable et réaffirme sa ferme volonté de se battre toujours pour le respect de nos libertés fondamentales.

Abdoulaye Sylla

Président du Club C50% PN