Le CNN du Sénégal officiellement installé et actif

Le Conseil national du numérique (CNN) du Sénégal a officiellement été installé. Il devrait aider à la transformation technologique du pays démarrée en 2016 par le Président Macky Sall avec la stratégie Sénégal numérique. Le gouvernement attend des propositions rapides, concrètes et fiables dans ce sens. Le Conseil national du numérique (CNN) du Sénégal a officiellement été installé par Mahammed Boun Abdallah Dionne, le Ministre d’Etat, Secrétaire Général de la présidence de la République, en présence de Ndeye Tické Ndiaye Diop la ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications. L’organe créé en 2018 par décret présidentiel, composé de l’ensemble des parties prenantes du numérique notamment les entités publiques, le secteur privé et la société civile, est ainsi entré en activité.

Cette entrée en fonction du CNN Sénégal devrait contribuer à accélérer le processus de transformation technologique initié en 2016 par le chef de l’Etat Macky Sall, à travers la stratégie Sénégal numérique, composante essentielle du Plan Sénégal émergent.

La stratégie Sénégal numérique vise à déployer des infrastructures de réseaux et de télécommunications et à mettre en place des plateformes technologiques afin de contribuer de manière significative, d’une part à l’amélioration des conditions de vie des populations, et d’autre part à appuyer le développement économique du Sénégal dans les secteurs prioritaires du Plan Sénégal émergent (tourisme, agriculture, mine, éducation…).