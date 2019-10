Le coach Aliou Cissé publie sa liste avec trois nouveaux

En prélude des rencontres de l’équipe nationale du Sénégal face au Congo à Thiès et au Swaziland à Babalé comptant pour les éliminatoires de la Can 2021 prévue au Cameroun, le sélectionneur Aliou Cissé n’a pas surpris en maintenant la quasi totalité des joueurs ayant disputés le match amical face au Brésil à Singapour. Seuls trois nouveaux joueurs ont fait leur entrée dans cette liste de 22. Il s’agit de Mame Baba Thiam et Moussa Ndiaye en défense et Mamadou Loum Ndiaye en milieu.

