Le collectif des parents des étudiants de Wuhan félicitent le Président Macky Sall

Les parents des étudiants de Wuhan sont satisfaits du travail remarquable effectué par le Président Macky Sall et de son gouvernement.

Dans un communiqué parvenu à xibaaru.sn , le Collectif a félicité le Président après la levée du confinement et la reprise des cours à Wuhan.

Voici le communiqué :

COMMUNIQUE DE PRESSE DES PARENTS D’ÉTUDIANTS SENEGALAIS DE WUHAN

Ce mercredi 8 Avril 2020, les autorités chinoises ont pris l’heureuse décision de mettre fin au confinement instauré dans la ville de Wuhan depuis le 23 janvier 2020.

Nous, Collectif des parents des Etudiants Sénégalais de Wuhan, qui avons suivi régulièrement les différentes péripéties ainsi que les efforts fournis à chaque étape par les autorités dans la lutte contre la pandémie du COVID19,

Tenons:

A témoigner notre profonde gratitude à l’endroit du Président de la République et à l’ensemble des autorités sénégalaises et chinoises ,qui tout de suite après notre cri d’alerte, ont pris toutes les dispositions idoines pour assurer la protection sanitaire et sécuritaire, l’assistance et le suivi particulier par tutorat de chaque étudiant.

A saluer la clairvoyance du Président de la République du Sénégal et de l’ambassadeur de Chine qui ont su gérer en bons pères de famille : « LAISSEZ NOUS GERER NOS PROPRES FILS ».

Nous associons à nos remerciements tous ceux qui nous ont durant cette période accompagné et gratifié de leurs souffles de prières salvatrices ou de leur soutien moral et logistique sans oublier le rôle de haute facture de la presse.

Des lors, nous réitérons notre entière confiance au Président de la République pour la gestion de la crise sanitaire au Sénégal .

Nous félicitons vivement le peuple chinois pour sa stratégie efficace d’endiguement et de phagocytose, stratégie gagnante basée sur sa résilience millénaire digne de tardigrade.

Le collectif invite le peuple sénégalais à plus de solidarité,à plus de civisme et au respect scrupuleux des directives édictées par l’Etat en matière de discipline et d’hygiène .

« Si les Virus mutent les comportements doivent suivre et muter aussi »

A nos vaillants lions et chers fils, nous disons que la Mère Patrie est fière de vous, fière de votre conduite hautement héroïque, de votre moral d’acier et de votre dignité exemplaire auprès du peuple ami de Wuhan avec qui vous avez su faire face.

Le collectif apprécie à sa juste valeur votre décision de haute portée patriotique de vous engager pleinement, dès ce jour auprès des autorités chinoises et sénégalaises pour apporter aide et concours.

Le collectif félicite particulièrement le personnel médical et soignant ainsi que les forces de l’ordre qui ne ménagent aucun effort au péril de leur vie pour que ce fléau soit définitivement jugulé.

Réunissons nous autour de ce qui nous unit

Unissons-nous autour de ce qui nous réunit

Un peuple un but une fois.

Vive la Chine!

Vive le Sénégal