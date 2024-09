INFORMATION ET SOUTIEN DANS LA LUTTE CONTRE L’IMPUNITÉ DES CRIMES ET TORTURES COMMIS PAR LE RÉGIME DE L’ANCIEN PRÉSIDENT DU SÉNÉGAL MONSIEUR MACKY SALL

Cher Maître

Nous, les membres du Collectif des victimes du régime de l’ancien Président du Sénégal Monsieur Macky Sall, avons l’honneur de vous informer des événements tragiques qui se sont déroulés durant les trois dernières années de son magistère.

En effet, plus de 80 morts ont été recensés lors des manifestations politiques qui se sont déroulées entre juin 2021 et juillet 2023. Des dizaines de disparus introuvables et des milliers de détentions arbitraires sans jugement d’honnêtes citoyennes et citoyens sénégalais ont eu lieu durant ces évènements sanglants. Des milliers de jeunes, désespérés et voulant fuir le régime répressif de Monsieur Sall, ont été forcés de braver les océans d’où nombreux d’entre eux périrent. Certaines plaintes, venant des familles des victimes à travers tout le pays, étayent des accusations très accablantes et sérieuses contre Monsieur Sall et son régime. Des témoignages des scènes de tortures, de meurtres et des agents de la police tirant à balles réelles sur les manifestants ont été documentés et déposés à la Cour Pénale Internationale et à d’autres organismes épris des droits humains à travers le monde.

Ayant bien saisi le sérieux de ces charges contre lui et son régime, l’ancien Président MackySalla fait adopter maladroitement, à quelques jours de son départ, une loi d’amnistie validée par sa majorité parlementaire afin de laver ses crimes et d’éviter un lynchage populaire. Après un départ précipité du Sénégal amenant toute sa famille, il choisit de venir s’exiler au Maroc. Un choix bien médité car il sait que le Maroc n’est pas signataire du Statut de Rome et ne dispose d’aucune législation réglementant la coopération avec la CPI.

Le Collectif est un cadre d’expression des doléances des victimes qui demandent que justice soit rendue. Il regroupe les familles et les amis des martyres tombés lors des manifestations, les disparus, handicapés, aveugles, torturés, mutilés, et les centaines de milliers de sénégalais signataires de la pétition pour l’extradition au Sénégal et le jugement de l’ancien Président Macky Sall.Sa démarche repose essentiellement sur le respect des lois, notamment celles relatives aux crimes contre l’humanité prohibés par le Statut de Rome de 1998, la Convention des Nations Unies contre la Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 et la Convention de Palerme du 15 novembre 2003 relative à la criminalité transnationale organisée.

La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 dispose dans son article 8 : “Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnues par la constitution ou par la loi”.C’est dans cette perspective que le Collectif, considérant que l’ancien Président Macky Sall a largement violé tous les traités qui régissent le respect des droits fondamentaux de l’être humain , que nous demandons que justice soit rendue .

Dans l’attente de vous rencontrer pour vous expliquer de vive voix notre démarche, nous vous prions de recevoir, Maitre, toute l’assurance de notre plus haute considération.